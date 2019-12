Thành Lương “đối đầu’ Tấn Tài ở chung kết bóng đá 7 người toàn quốc 2019

Đội EOC FC của Phạm Thành Lương tham dự sân chơi giải bóng đá 7 người toàn quốc lần đầu tiên (VPL-S1) đang là Á quân của Hanoi Premier League 2019. Dù Lương không ra sân từ đầu trận bán kết gặp Sài Gòn Minh Cảnh - nhà vô địch Saigon Premier League 2019 vào chiều qua nhưng EOC FC với thành phần rất mạnh gồm nhiều cái tên từng thi đấu cho Vissai Ninh Bình trước đây như Trần Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt và nhất là trung phong cắm Phan Anh Tuấn (biệt danh Tuấn bệu) nặng hơn 90 kg tì đè và làm tường, xử lý bóng bổng và chơi 2 chân đều rất tốt vẫn dễ dàng làm chủ được cuộc chơi.

Tuấn "bệu' số 98 chơi rất nhay trong vai tiền đạo căm Minh Hoàng

Trước đối thủ dù đang có thứ hạng ở giải futsal nhưng còn non kinh nghiệm đến từ TP.HCM, đội EOC không quá khó để ghi đến 3 bàn. Trong đó 2 bàn thắng sau mang dấu ấn rất lớn của Phạm Thành Lương khi anh vào sân từ gần giữa hiệp 2 để cầm nhịp và tạo thêm sự đột biến. Khi Lương dị” xuất hiện, nhiều tiêng vỗ tay của hàng ngàn khán giả có mặt trên sân C 500 Học viện An ninh vang lên. Nhiều tiếng bình phẩm khi thấy anh phát tường bề ngang, nhưng vẫn còn đó nét hào hoa và đặc biệt đôi chân vẫn rất “dị”.

Phạm Thành Lương với đối chân rất "dị" vẫn tung hoành ở sân 7 người CTV

Bàn thắng nâng 2-0 chính từ đường treo quả phạt góc bên cánh phải của Lương “dị”. Quả bóng bay rất khó chịu khiến thủ môn Đăng Thao của Sài Gòn Minh Cảnh lao ra phán đoán không chính xác. Chỉ cần có thế, Bùi Khả Thơ đã đánh đầu ghi bàn. Nhưng bàn thắng ấn định kết quả 3-0 mới là “siêu phẩm” của Lương ‘dị”. Anh đã có một cú bấm bóng hàng rào quá điêu luyện vừa đủ qua tay thủ môn đối phương khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Chính ông bầu Nguyễn Minh Cảnh của đội vô địch SPL cũng phải vỗ tay tán thưởng “ Lương quá hay. Chúng tôi chịu thôi. Giờ chỉ biết tập trung tranh hạng ba”.

Dấn ấn của Thành Lương lớn bao nhiêu thì đối thủ của họ ở trận chung kết lúc 15 giờ 30 chiều nay là Thành Thành FC đến từ Nha Trang, Khánh Hòa, đại diện xuất sắc của miền Trung cũng có dấu ấn không hề kém cạnh bấy nhiêu khi gắn liền với cái tên Lê Tấn Tài.

Lê Tấn Tài (14) trong pha bật cao trận thằng Gia Việt Minh Hoàng

Cựu cầu thủ của Becamex Bình Dương đã cho thấy chất “quái” và bản lĩnh dày dặn của mình khi dẫn dắt toàn đội lội ngược dòng thắng lại đương kim vô địch HPL miền Bắc là Gia Việt 2-1. Vẫn sộ 14 quen thuộc, vẫn lối đá tất tả, xông xáo, Tấn Tài luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Dù bị đội bóng của Dũng “giáp” (trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng trước đây) dẫn trước 1 bàn, nhưng dưới sự chỉ huy của Tấn Tài, đội Thành Thành FC không hề nao núng mà vẫn kiên trì từng đường bóng, tận dụng mọi cơ hội nhanh và khéo léo nhất để rồi cuối cùng đã vượt lên chính mình, chơi một cách đầy thăng hoa.

Đầu tiên là pha di chuyển thông minh của Tấn Tài và người đá cặp ở hàng trên là Nguyễn Hoàng Quốc Chí, tiền vệ mùa rồi còn chơi cho Quảng Nam đã tạo khoảng trống vừa đủ dẫn đến bàn gỡ hòa của Trần Trọng Nghĩa đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhưng chính bàn ấn định tỉ số của Thành Thành FC ở 20 phút hiệp phụ mới thấy sự quái dị của Tấn Tài. Một quả đá phạt nhẹ nhàng vừa đủ “đánh lừa” cả thế thủ Gia Việt để Quốc Chí lao vào cắt mặt đánh đầu như tên bắn tung lưới thủ môn to cao Văn Hưng.

Tần Tài tranh bóng trước hàng thủ Gia Việt Minh Hoàng

Khỏi phải nói niềm vui của Thành Thành FC dữ dội đến như thế nào. Bên ngoài sân HLV kiêm ông bầu Trần Phúc Thảo chạy như bay vào sân nhảy múa như một đứa trẻ, còn cả đội bóng Khánh Hòa ôm nhau vui sướng vì không ngờ ở lần đầu tiên tham dự sân chơi 7 người, đối mặt với đội bóng thi đấu rất nhiệt và vô cùng khó chịu như Gia Việt mà Thành Thành FC đã làm vẻ vang cho bóng đá miền Trung.

Trận chung kết chiều nay giữa EOC FC và Thành Thành FC không chỉ là cuộc đối đầu giữa 2 thế lực hay nhất ở thời điểm hiện tại của bóng đá 7 người mà còn là cuộc tranh tài cao thấp giữa Thành Lương và Tấn Tài, 2 cái tên hay nhất của 2 đội và cũng là 2 ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam, lớp đàn anh chạy cánh xuất sắc và rất đa nặng của những tiền vệ Quang Hải, Trọng Hoàng hiện nay. Không chỉ là vinh dự cá nhân nếu ai giành chiến thắng cùng đội bóng của mình mà họ còn vinh dự đi vào lịch sử bóng đá 7 người Việt Nam khi lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Thật thú vị khi chứng kiến cuộc tranh tài quá hấp dẫn này dù EOC FC có thuận lợi hơn chút do không phải mất quá nhiều sức so với Thành Thành FC đã phải vắt kiệt khi "chiến" đến hết hiệp phụ. Nhưng trong bóng đá không thế nói trước điều gì, biết đâu sẽ có bất ngờ thì sao? (trực tiếp trên bóng đá TV)

Thành Thành FC vui sướng với chiến thắng ngược dòng Minh Hoàng