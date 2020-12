Thiếu tiền nuôi cầu thủ, Than Quảng Ninh 'kêu cứu'

Không có chuyện giải thể đội bóng

Tại cuộc làm việc, đại diện CLB Than Quảng Ninh (T.QN) đã liệt kê những khó khăn về tài chính khiến tương lại của đội bóng từng đoạt HCĐ Cúp quốc gia và đứng vị trí thứ 4 V-League 2020 chưa rõ “đi đâu về đâu”. Theo vị đại diện này, để nuôi toàn bộ đội bóng, CLB T.QN được tài trợ bởi nhiều nguồn từ các doanh nghiệp, trong đó có Than Khoáng sản VN (TKV), Tổng công ty Đông Bắc…Tuy nhiên trong mùa giải vừa qua, các “mạnh thường quân” trên dừng chi trả tài trợ; cùng với đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nguồn thu từ bán vé, áo đấu… giảm sút khiến đội bóng đất mỏ lao đao. Mùa giải 2020 vừa kết thúc, V-League 2021 sắp khởi tranh vào giữa tháng 1 năm sau, đội chủ sân Cẩm Phả phải nói lời chia tay với một loạt cầu thủ, gồm thủ môn Huỳnh Tuấn Linh; hậu vệ Dương Thanh Hào, Nguyễn Xuân Hùng; trung vệ Lê Tuấn Tú; tiền vệ Đặng Quang Huy, Giang Trần Quách Tân, Đào Nhật Minh; tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi.