'Thời thế tạo anh hùng' ở Than Quảng Ninh

Còn nhớ trước khi bước vào mùa giải năm nay, có lẽ rất ít người biết đến cái tên Nguyễn Hai Long. Thế rồi chấn thương bất ngờ của Hải Huy ở vòng đấu thứ 3 đã vô tình tạo điều kiện để Hai Long được 'trình làng' ở V-League 2020. Để rồi sau đó tiền vệ sinh năm 2000 này chiếm trọn niềm tin của HLV Phan Thanh Hùng. Liên tục được đá chính kể từ đó đến nay, Hai Long không chỉ trở thành trụ cột của hàng tiền vệ đội bóng đất Mỏ mà còn trở thành hiện tượng của V-League 2020.

Sau Hai Long, giờ đây đội bóng chủ sân Cẩm Phả lại tìm được dẫn chứng khác để chứng minh cho câu “thời thế tạo anh hùng”.

Trước khi Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ trụ cột: Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Diego Fagan, tuyến giữa của đội bóng đất Mỏ quá chật chội. Vì thế cho nên Giang Trần Quách Tân không tìm được chỗ đứng và chỉ duy nhất 1 lần được đá chính (trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 7). Tuy nhiên sau khi 3 cầu thủ nói trên ra đi, Quách Tân được HLV Phan Thanh Hùng 'trọng dụng' hơn khi thường xuyên bố trí anh trong đội hình xuất phát của Than Quảng Ninh. Không phụ lại sự tin tưởng đó của người thầy, tiền vệ sinh năm 1992 này đang thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng trong màu áo Than Quảng Ninh khi liên tiếp lập công cho đội bóng đất Mỏ trong những vòng đấu gần đây.

Nguyên Sa tranh bóng cùng cầu thủ Bình Dương VPF

Ở vòng đấu đầu tiên khi V-League quay trở lại sau Covid-19 (vòng đấu thứ 12), Quách Tân trực tiếp mở tỷ số ở phút 38 với một pha xoay trở và dứt điểm nhanh trong vòng cấm, trước khi gián tiếp lập công 6 phút sau đó với một pha thoát xuống rất nhanh và tạt bóng chạm người hậu vệ Thanh Long khiến bóng đổi hướng đi vào lưới Bình Dương.

Còn mới đây nhất trong trận đấu mở màn giai đoạn 2 gặp lại Bình Dương, Quách Tân tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 68 với một pha solo siêu hạng loại bỏ hàng loạt cầu thủ Bình Dương trước khi chích mũi giày hạ thủ thành Tuấn Vũ.

Quách Tân ghi bàn vào lưới Bình Dương

Nếu không có sự ra đi của 3 trụ cột nói trên, e rằng Giang Trần Quách Tân sẽ không có cơ hội được tỏa sáng do chủ yếu chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị (giống như 11 vòng đấu trước đó).

Có thể nói “thời thế” đã tạo nên những “anh hùng” như Hai Long, Giang Trần Quách Tân giúp Than Quảng Ninh dù thiếu vắng nhiều trụ cột bởi những lý do khác nhau nhưng vẫn đang thi đấu tốt và nằm trong tốp dẫn đầu cạnh tranh ngôi vô địch của V-League 2020.