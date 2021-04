'Thương lắm' Than Quảng Ninh ơi!

Tại vòng 8 V-League, các học trò của ông HLV Hoàng Thọ tiếp tục có chiến thắng thứ 4 liên tiếp khi vượt qua CLB Sài Gòn với tỷ số tối thiểu 1-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 6 sau 8 vòng của đội bóng đất mỏ. Bỏ qua những khó khăn, Than Quảng Ninh vẫn đang ở tốp đầu trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu HLV Hoàng Thọ cho biết: “Chiến thắng hôm nay là kết quả của sự đoàn kết. Các em đã cởi bỏ áp lực từ những khó khăn bên ngoài trước mỗi trận đấu. Còn sau trận các em mới quan tâm đến chuyện lương thưởng. Chuyện đó chúng tôi vẫn đang chờ lãnh đạo tỉnh”

Có thể thấy, ban huấn luyện, các cầu thủ Than Quảng Ninh chuyên nghiệp đến mức nào. Dù 8 tháng rồi không nhận lương, họ vẫn chiến đấu vì niềm đam mê chơi bóng, vì sự chuyên nghiệp của một cầu thủ, vì người hâm mộ đất mỏ, vì quê hương. Một tinh thần tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ. Nhìn các cầu thủ thi đấu, người hâm mộ không khỏi tự hào, nhưng cũng không khỏi xót xa. Ai cũng có gia đình cũng cơm áo gạo tiền, nhưng lương thì không thấy đâu!. Thương quá các bạn.

Nỗ lực, tận hiến trên sân của cầu thủ đất mỏ Minh Tú

Ấy thế mà hai cổ động viên của đội bóng đất mỏ là ông Lê Văn Chương và bà Nguyễn Thị Lan đã chờ rất lâu để gặp HLV Hoàng Thọ cùng các trợ lý, với mong muốn gửi tặng cho đội bóng số tiền bằng một tháng lương hưu của hai người, qua đó tiếp thêm tinh thần, sức mạnh cho cầu thủ. Người hâm mộ Quảng Ninh “ thương” đội bóng lắm, không bào giờ rời bỏ đội bóng quê hương. Họ chỉ “giận” ban lãnh đạo đội bóng, nhưng người có trách nhiệm. Giận, giận lắm.

Lương vẫn chưa về các cầu thủ đất mỏ. Khát khao của CLB Than Quảng Ninh mùa giải này cụ thể là gì vẫn chưa biết. Còn nhớ mùa giải trước, khi CLB đang bay cao, bỗng chốc ban lãnh đạo đội bóng đất mỏ đẩy đi 3 trụ cột gồm Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuấn Tú (cho mượn), Fagan (trả về) cho Hải Phòng. CĐV đất mỏ lắc đầu ngao ngán. Than Quảng Ninh không có tham vọng. Bởi vậy, cách hành xử của ban lãnh đạo làm CĐV biết bao lần thất vọng, ông Phan Thanh Hùng thất vọng ra đi, Huỳnh Tuấn Linh bao năm gắn bó với đội bóng quê hương, không muốn đi nhưng cũng phải đi. Không biết mùa này, khi đã an toàn, ban lãnh đạo sẽ còn làm gì. CĐV và các cầu thủ Than Quảng Ninh rất chuyên nghiệp, còn ban lãnh đạo thì quá thiếu chuyên nghiệp.