Tiến Linh sẽ giúp Bình Dương xóa dớp 10 trận không thắng Sông Lam Nghệ An?

Đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng , Bình Dương sẽ vươn lên vị trí thứ 4 nếu đánh bại đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu thứ 9, trong khi SHB.Đà Nẵng thất thủ trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Tuy nhiên đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản đối với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Bởi lần gần đây nhất, Bình Dương đánh bại được Sông Lam Nghệ An đã cách đây 6 năm. Ở vòng đấu thứ 4 của V-League 2015, đội bóng đất Thủ đã vượt qua đội bóng xứ Nghệ với tỷ số 1-0 ngay trên sân Vinh nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Abass. Kể từ đó trở đi, Bình Dương đã không đánh bại được Sông Lam Nghệ An bất cứ lần nào trong các cuộc chạm trán.

Ở vòng đấu mở màn của lượt về V-League 2015, chủ nhà Bình Dương đã để cho đội khách Sông Lam Nghệ An cầm chân với tỷ số 1-1.Ở mùa giải 2016, Bình Dương thất bại trong cả hai lần đối đầu với Sông Lam Nghệ An: thua 1-2 trên sân Gò Đậu và thua 0-2 trên sân Vinh. Một năm sau, đội bóng đất Thủ thi đấu khởi sắc hơn nhưng cũng chỉ giành được 2 trận hòa với đội bóng xứ Nghệ: 0-0 trên sân Gò Đậu và 1-1 trên sân Vinh. Mùa giải 2018, Bình Dương cầm hòa được đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-0 nhưng khi trở về sân nhà lại để thua với tỷ số 1-2.

Tiến Linh đang chơi với phong độ tốt VPF

2019 có lẽ là mùa giải mà Bình Dương thua thảm nhất. Ở vòng đấu thứ 3, họ thất bại 1-2 trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Còn ở vòng đấu thứ 23, đội bóng đất Thủ thất bại ê chề với tỷ số 1-5 ngay trên sân Gò Đậu trong một trận đấu mà đội khách áp đảo hoàn toàn và ghi được tới 5 bàn do công của Xuân Mạnh, Khắc Ngọc và một cú hat-trick của tiền đạo Vinicius.Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, khi hai đội chạm trán nhau ở vòng đấu thứ 2 của giai đoạn một, pha lập công của tiền đạo Phan Văn Đức ở phút thứ 47 một lần nữa lại đem về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Tiến Linh sẽ ghi điểm chiều nay trên sân Vinh? VPF

Như vậy trong 10 lần đối đầu gần đây nhất, Bình Dương không thắng nổi Sông Lam Nghệ An một trận nào, hòa 4 trận và thua tới 6 trận.

Ở lần chạm trán thứ 11 này, đội bóng đất Thủ đang đứng trước cơ hội lớn để xóa đi cái dớp đó. Bởi đội bóng xứ Nghệ đang sa sút không phanh và đã thua liên tiếp 3 trận gần đây: 0-1 trước Viettel, 0-1 trước Nam Định và 0-3 trước TP.HCM. Hy vọng lớn nhất của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được đặt vào tiền đạo Tiến Linh, người vừa lập được một cú hat-trick ở vòng đấu trước và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng.