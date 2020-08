“Tiêu điểm bóng đá” trở lại trực tiếp trên Truyền hình báo Thanh Niên

Đây là Chương trình bình luận Tiêu điểm bóng đá phiên bản 2.0 do Công ty cổ phần truyền thông SC phối hợp với Báo Thanh Niên thực hiện. Sở dĩ gọi là 2.0 vì hơn 5 năm trước, chương trình này đã từng diễn ra đều đặn hàng tuần kéo dài đến hơn 200 số (nghĩa là hơn 4 năm từ khoảng 2012 đến 2016) được phát trên kênh AVG gây tiếng vang rất lớn trong dư luận. Chương trình này khi đó sở dĩ ra đời nhằm phản ánh về hiện trạng bóng đá Việt Nam, nhất la sau khi Công ty VPF được thành lập, mong muốn góp một tiếng nói với Liên đoàn bóng đá Việt Nam , cơ quan điều hành giải thuộc VPF và các CLB bóng đá để cổ vũ cho V-League, chung tay biểu dương những mặt tốt, tích cực và sẵn sàng phê phán những cái xấu len lỏi vào đời sống bóng đá, gây tác hại cho hình ảnh của Việt Nam.

Nhờ có sự tham gia tích cực của các Quan chức, các thành viên ban tư vấn đạo đức do VPF thành lập khi đó và rất nhiều chuyên gia, nhà báo bóng đá nên đã tạo sức lan tỏa và hiệu ứng đáng kể. Đặc biệt sự có mặt của nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Hà Quang Dự, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Mai Liêm Trực, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển, trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Đặng Quang Dương, nguyên Trưởng đoàn bóng đá Công an TP.HCM, Còi vàng Dương Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Ban trọng tài Bùi Như Đức, Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, các chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Mui, Đoàn Minh Xương, Vũ Mạnh Hải, Đình Khải, Vũ Quang Huy, Nguyễn Nguyên, Huỳnh Sang, Quang Tuyến… đã mang lại nhiều bình luận sôi nổi, hào hứng. Bên cạnh đó sự dẫn dắt dí dỏm của MC Trần Song Hải, phó chủ tịch Hội cô động viên bóng đá Việt Nam cũng tạo nên nhiều tiếng cười vui và sảng khoái. Riêng chữ Tiêu điểm bóng đá chính là do Nhà báo Nguyễn Công Khế đặt ra đã tạo nên các điểm nhấn sự kiện bóng đá hàng tuần luôn rất thú vị.

Bóng đá Sài Gòn bay cao do dâu? Khả Hòa

Sau gần 5 năm chương trình trở lại và số đầu tiên vào 10 giờ ngày 8.8.2020 sẽ mang đến một bầu không khí và hơi thở bóng đá nóng bỏng với chủ đề “Nên hủy, tiếp tục tạm hoãn hay kết thúc V-League 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp?”. Không phải ngẫu nhiên lại có chủ đề này, vì vừa qua có nhiều ý kiến của các CLB Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An , Nam Định, Thanh Hóa đề nghị nên kết thúc V-League và trao chức vô địch cho Sài Gòn FC- đội đang dẫn đầu giải. Thậm chí có ý kiến hủy giải vì không biết tình hình dịch Covid-19 sẽ như thế nào. Nói là làm, mới đây Thanh Hóa nộp công văn xin rút khỏi V-League nhưng chưa đầy 24 giờ sau, đội bóng này cho biết, sẽ thi đấu tiếp. Động thái này của Thanh Hóa thể hiện điều gì?

Bên cạnh đó là những đánh giá tổng quan về V-League sau 11 vòng đấu, nhất là cùng phân tích vì sao bóng đá Sài Gòn bay cao trở lại qua việc chễm chệ ngôi đầu của Sài Gòn FC và sự những nỗ lực của TP.HCM

Bầu Đệ (trái) đòi bỏ giải, đúng hay sai? Khả Hòa

Tất cả những câu chuyện xung quanh bóng đá Việt Nam này sẽ cùng được mổ xẻ, phân tích, tranh luận với sự tham gia của chuyên gia Đoàn Minh Xương, nhà báo Quang Tuyến và cổ động viên Trần Hữu Nghĩa. Dĩ nhiên dẫn chương trình vẫn là MC Trần Song Hải. Chương trình Tiêu điểm bóng đá 2.0 sẽ có thời lượng 60 phút, diễn ra hàng tuần vào ngày thứ bảy và do Công ty tư vấn DP hỗ trợ. Các khách mời những số chương trình sau cũng sẽ được liên tục thay đổi tạo nên sự phong phú và đa dạng. Mời bạn đọc theo dõi chương trình từ 10 giờ ngày thứ bảy 8.8.2020.