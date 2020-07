Tranh cãi về việc có hủy V-League hay không

Kiến nghị trao cúp vô địch V-League cho Sài Gòn FC

Ngay sau khi dịch Covid-19 có diễn tiến phức tạp, Ban Điều hành VPF đã ra văn bản thông báo tạm dừng V-League 2020 kể từ vòng 12 và giải hạng nhất kể từ vòng 10. Trước tình hình các giải đấu có thể bị hoãn lâu, 4 CLB gồm Dược Nam Hà Nam Định, Quảng Nam, Thanh Hóa và SLNA đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF đề xuất kết thúc sớm giải đấu. Ba trong tổng số bốn CLB trên kiến nghị trao cúp vô địch cho đội xếp đầu bảng là CLB Sài Gòn, đồng thời không đánh xuống hạng CLB nào.

Ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB Quảng Nam, nói: “Chúng tôi đề nghị kết thúc V-League 2020 tại vòng 11, trao chức vô địch cho đội xếp vị thứ nhất hiện nay là CLB Sài Gòn, trao huy chương cho đội xếp thứ hai là Viettel và thứ ba là Than Quảng Ninh , đồng thời không có đội xuống hạng. Giải hạng nhất trao chức vô địch cho đội xếp vị trí thứ nhất là Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), trao huy chương cho đội xếp thứ hai là Phố Hiến và đội đứng thứ ba là Khánh Hòa. Hai đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng hiện nay là BR-VT và Phố Hiến được thăng hạng V-League 2021 để đảm bảo quyền lợi”.

Trước những đề xuất trên, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, cho biết: “Hiện nay, kế hoạch tổ chức vẫn chưa có gì thay đổi về thời điểm kết thúc mùa giải, nghĩa là nếu khép lại vào ngày 31.10 là tốt nhất. Nhưng bên cạnh đó, Ban Điều hành VPF sẽ đề xuất các phương án theo từng mốc thời gian một. V-League và giải hạng nhất chỉ không tổ chức trong trường hợp bất khả kháng. Khi nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền không cho phép tổ chức thì mới dừng lại hẳn. Còn về mặt nguyên tắc, trong điều kiện tổ chức được, VPF vẫn sẽ tổ chức giải. Căn cứ vào thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra các phương án tổ chức trong điều kiện cho phép”.

Riêng với trường hợp của hai CLB Quảng Nam, SHB Đà Nẵng đang gặp khó khăn do hai địa phương đều có ca nhiễm Covid-19, ông Trần Anh Tú cho biết: “Trong cuộc họp sáng 28.7, chúng tôi đã báo cáo với Thường trực Ban Chấp hành VFF. Nếu

14 ngày nữa, việc kiểm soát dịch của Đà Nẵng chưa được như mong muốn thì chúng tôi sẽ làm văn bản báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để có thể chuyển hai đội này sang một địa điểm trung gian nào đấy để tiến hành cách ly. Sau khi đủ điều kiện, hai đội có thể thi đấu trên sân trung gian. Chủ tịch VFF và thường trực cũng đã đồng tình với đề xuất này”.

V-League tổ chức vào cuối năm nếu AFF Cup bị hủy ?

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Việc hủy giải không có lý do chính đáng thì không được. Việc một số đội xin dừng luôn thì phải nêu ra được lý do chính đáng. Nếu như không có lý do chính đáng thì chúng tôi không đồng ý. Nếu số lượng đội đề nghị hủy giải tăng lên, chúng tôi sẽ phải tính đến giải pháp khác. Phải trao đổi lại với nhà tài trợ về hợp đồng sẽ như thế nào. Lúc đó phải có đền bù rõ ràng cho nhà tài trợ. Việc hủy bỏ giải không có sự tính toán sẽ rất dễ xảy ra nhiều hệ lụy bởi bóng đá Việt Nam hiện đang “sống” bằng tiền tài trợ và không có ngân sách. Các hợp đồng tài trợ được ký kết trên nguyên tắc phải thực hiện, nếu hợp đồng bị phá vỡ sẽ phải đền tiền và kèm theo đó là mất uy tín, mà mất uy tín thì ai còn tài trợ nữa? Chúng tôi có thể thỏa thuận với nhà tài trợ trong tình hình dịch để đảm bảo trả hết quyền lợi. Xét về chuyên môn, đội tuyển quốc gia và giải V-League là hai nền tảng quan trọng của một nền bóng đá. Nếu không tổ chức được giải V-League thì đội tuyển không thể tốt được. Bóng đá không chỉ là bóng đá mà liên quan đến nhiều vấn đề. Chúng tôi phải thực sự tổ chức tốt V-League trong điều kiện khó khăn, nếu vượt qua được để tổ chức thì mọi người sẽ ghi nhận”.

Cũng theo ông Trần Anh Tú, trong trường hợp dịch kéo dài và khó tổ chức thì sẽ có phương án nữa. Nếu AFF Cup 2020 dự kiến lùi đến sang năm thì chúng ta có thể tổ chức trám vào thời gian cuối năm nay, có thể sau ngày 17.11 nếu Ban Xử lý khẩn cấp của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đề xuất hủy AFF Cup trong năm nay.

Ông Nguyễn Húp bình luận về phát biểu của người đứng đầu VPF: “Chúng tôi đề nghị VPF nên tính toán thật kỹ, còn nếu VFF và VPF vẫn tiếp tục cho giải diễn ra thì chúng tôi sẽ theo. Nhưng quả thật là vẫn rất lo lắng vì trong thời gian tạm nghỉ, chúng tôi vẫn phải trả tiền lương, phí lót tay cho cầu thủ. Khoản này khá tốn kém”. Còn Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ nói: “CLB chúng tôi mong muốn VPF nghĩ ra được giải pháp ưu việt nhất để làm sao các đội không bị thiệt hại quá lớn về kinh tế mà nhà tài trợ cho giải vẫn ở lại. V-League được tổ chức tiếp tục thì Thanh Hóa vẫn sẽ tham gia. Hy vọng tình hình dịch bệnh tại Việt Nam sẽ sớm được kiểm soát tốt như trước”.