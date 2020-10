Trước trận quyết định trụ hạng hay không: Fan Nam Định chuẩn bị 'công thành' sân Vinh

Vòng 5 giai đoạn 2 cũng là lượt đấu cuối cùng của nhóm B, quy tụ 6 đội nửa dưới bảng xếp hạng trong cuộc đua tránh xuống hạng, trong đó cặp đấu SLNA - Dược Nam Hà Nam Định (D.NĐ) Hải Phòng (HP) - Quảng Nam (QN) lúc 17 giờ ngày 31.10 là tâm điểm. Do HP đã trụ hạng sau chiến thắng 3-2 trước chính D.NĐ, nên rất khó để bảo đảm đội chủ sân Lạch Tray giữ được động lực trước quyết tâm của QN. Do vậy, thầy trò của 'tướng' Nguyễn Văn Sỹ sẽ buộc phải tự cứu mình, nắm chặt quyền tự quyết bằng cách phải có bằng được 3 điểm trên sân Vinh.

Cách nhau chỉ vài trăm cây số, hàng ngàn CĐV thành Nam đang hừng hực khí thế lên kế hoạch tiến đến sân Vinh để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Không chỉ thế, rất nhiều CĐV thuộc các hội khác cũng thông báo sẽ sát cánh ủng hộ người bạn 'thấp cổ bé họng' D.NĐ. Giám đốc điều hành CLB D.NĐ Trần Thái Toán cho biết: 'Mọi trận đấu chúng tôi đều phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng từ chuyên môn đến tinh thần thi đấu. Đến nước này rồi thì CLB phải tự thân vận động, cố mà chiến đấu thôi. D.NĐ xác định dốc hết sức mình, chiến đấu đến đâu chấp nhận đến đó. Chúng tôi rất cảm động khi có rất đông CĐV tỉnh nhà và các địa phương xung quanh đăng ký theo chân ủng hộ đội bóng. Thậm chí, Hội CĐV D.NĐ còn báo anh em Hải Phòng, Phố Hiến, Thanh Hóa... cũng sẽ đồng hành cùng D.NĐ trận cuối. Chúng tôi không cô đơn và đó sẽ là động lực rất lớn để đội bóng lấy trọn 3 điểm trước SLNA đã chắc suất trụ hạng'.

SLNA chắc chắn sẽ chơi nghiêm túc như lời cảm ơn CĐV nhà ở trận cuối cùng chia tay mùa giải 2020. Nhưng BTC sân Vinh đã 'chơi đẹp' bằng dự tính mở cửa tự do và nhường phần "mặt tiền" khán đài B đẹp nhất cho fan đội khách. CĐV D.NĐ sẽ được tự do vào các cửa số 8 và số 10 ở giữa khán đài B vốn là "độc quyền" của hội CĐV SLNA nay sẽ chuyển sang khán đài A. 'Mùa trước khi D.NĐ đến sân Vinh được tháp tùng bởi 7 xe 50 chỗ của CĐV. Nhưng lần này chắc chắn sẽ đông hơn rất nhiều lần. Con số đang tăng lên từng ngày, có lẽ phải đến tối ngày 30.10 mới có thể chốt lại được nhưng khả năng sẽ có hàng ngàn CĐV ủng hộ D.NĐ kéo đến sân Vinh. Chúng tôi cảm ơn thiện chí của BTC sân Vinh tạo điều kiện để CĐV D.NĐ có thể cổ vũ tốt nhất. Mong rằng ngày 31.10 sẽ là một trận đấu hấp dẫn, đẹp và hay từ sân cỏ lên đến trên các khán đài', đại diện Hội CĐV D.NĐ cho biết

CĐV Nam Định hứa hẹn sẽ nhuộm vàng sân Vinh Minh Tú

Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết: 'Điều quan trọng nhất là trận đấu phải khép lại an toàn, văn minh không để ảnh hưởng xấu. Phương án của chúng tôi là tách bạch CĐV SLNA và D.NĐ để tránh mọi rủi ro nóng nảy qua lại, xô xát. Hai bên vốn không có hiềm khích gì, nếu D.NĐ thắng và trụ hạng thì không sao. Nhưng lỡ chẳng may họ xuống hạng, có thể sẽ có một số CĐV quá khích 'giận cá chém thớt' thì sẽ khó kiểm soát. Lường trước mọi khả năng xấu nhất là trách nhiệm của BTC sân. Chúng tôi đang bàn tính kỹ với phía công an, an ninh làm sao cho ra phương án chu toàn. Khả năng là CĐV D.NĐ vào sẽ rất đông nên phương án nhường cho họ khán đài B tách bạch ra với các CĐV SLNA sang khán đài A đang được tính đến. Hy vọng trận đấu này sẽ khép lại an toàn, bình yên giống trận play-off mùa giải trước giữa CLB Thanh Hóa và Phố Hiến'. Điểm lo nhất của D.NĐ, theo ông Toán là dư âm của cơn bão số 9 khi thông tin khí tượng dự báo từ sau ngày 29.10 sẽ có mưa rất to, phủ rộng và kéo dài từ khu vực Nghệ An đổ vào Nam.