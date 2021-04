Tướng Hùng sẽ giữ vững thành tích toàn thắng trước Than Quảng Ninh?

Mùa giải năm ngoái, Bình Dương chỉ giành được 1 điểm trong 2 chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả. Sau khi hòa 2-2 ở giai đoạn một, đội bóng đất Thủ thất bại 0-3 trước đội bóng đất Mỏ ở giai đoạn hai. Tuy nhiên điều này rất có thể sẽ thay đổi ở mùa giải năm nay khi họ được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng - cựu thuyền trưởng của Than Quảng Ninh trong giai đoạn 2016-2020.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Phan Thanh Hùng đã 4 lần đối đầu với Than Quảng Ninh ở sân chơi V-League (tính đến trước trận đấu này). Đó là ở giai đoạn 2014-2015, khi ông còn là thuyền trưởng của CLB Hà Nội.

Tại V-League 20214, Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng đã đánh bại tân binh Than Quảng Ninh trong cả hai lượt trận. Tại vòng đấu thứ 9, mặc dù đội bóng chủ sân Cẩm Phả vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3 nhưng sau đó 2 pha lập công trong vòng 10 phút cuối trận của Gonzalo và Hoàng Vũ Samson đã giúp đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1. Còn ở vòng đấu thứ 19, Hà Nội và Than Quảng Ninh đã cống hiến cho khán giả sân Hàng Đẫy một bữa tiệc thịnh soạn với 10 bàn thắng. Trong đó đội chủ nhà ghi được 6 bàn, còn lại 4 bàn thuộc về đội khách.

Ở mùa giải 2015, Than Quảng Ninh tiếp tục phải ‘ôm hận’ trước đội bóng của ‘tướng’ Hùng. Ở vòng đấu thứ 2 trên sân Cẩm Phả, bàn thắng duy nhất của Hoàng Vũ Samson ở phút thứ 82 đã mang về chiến thắng cho Hà Nội. Còn khi hai đội gặp lại nhau ở vòng đấu áp chót trên sân Hàng Đẫy, một lần nữa đội bóng đất Mỏ lại bại trận dưới tay của ‘tướng’ Hùng. Lần này người lập công để mang chiến thắng về cho đội bóng Thủ đô là tiền đạo Văn Quyết.

Như vậy trong 4 lần đối đầu với Than Quảng Ninh trước đây trên cương vị HLV, ‘tướng’ Hùng đang có thành tích toàn thắng cả 4 trận. Việc luôn bị ‘bắt vía’ bởi ‘tướng’ Hùng cũng chính là một trong những lý do khiến Ban lãnh đạo Than Quảng Ninh trải thảm đỏ mời nhà cầm quân người Đà Nẵng về dẫn dắt đội bóng đất Mỏ vào đầu mùa giải 2016 khi ‘tướng’ Hùng và CLB Hà Nội quyết định ‘đường ai nấy đi’.