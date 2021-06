Tuyển Hàn Quốc thắng Li Băng, Việt Nam còn chờ bảng nào để làm nên lịch sử?

Nếu tuyển Việt Nam thua UAE và kết thúc với vị trí nhì bảng G, thì sẽ bị trừ 6 điểm (thắng đội cuối bảng Indonesia 2 lượt trận) sẽ còn 11 điểm, hiệu số dưới +3 (tuỳ thuộc kết quả trận gặp UAE). Với số điểm này, tuyển Việt Nam cần đứng trên 3/8 đội nhì của các bảng khác sẽ đoạt vé đi tiếp.

Với diễn biến mới nhất, tuyển Việt Nam nếu về nhì sẽ chắc chắn đã xếp trên Li Băng (bảng H) và Kyrgyzstan cùng Tajikistan, 2 đội tranh ngôi nhì bảng F nhưng chỉ có thể có tối đa 10 điểm. Vì vậy, đội trưởng Quế Ngọc Hải và đồng đội chỉ còn chờ hơn 1 đội nhì ở 5 bảng còn lại sẽ đoạt vé đi tiếp, bất chấp kết quả trận gặp UAE.

Tại bảng B, Jordan (14 điểm) sẽ tranh ngôi nhì bảng với Kuwait (11 điểm) ở lượt cuối vào 2 giờ sáng 16.6 (giờ VN). Nếu Kuwait thắng Đài Loan ở lượt cuối (Jordan thua Úc ở trận cùng giờ) và chiếm ngôi nhì bảng với 14 điểm, họ sẽ bị trừ 6 điểm (do thắng đội cuối bảng Đài Loan 2 lượt), còn 8 điểm. Trong khi đó, Jordan (14 điểm) nếu hoà đội đầu bảng Úc (đã đoạt vé đi tiếp ở bảng B) ở lượt cuối, họ sẽ xếp dưới tuyển Việt Nam do có 15 điểm nhưng bị trừ 6 điểm (thắng Đài Loan 2 lượt trận). Tuy nhiên, nếu đánh bại Úc, Jordan sẽ có 17 điểm, trừ 6 điểm (thắng Đài Loan 2 lượt) còn 11 điểm nhưng sẽ xếp trên tuyển Việt Nam nhờ có hiệu số hơn +4.

Tại bảng C, Iraq (17 điểm) và Iran (15 điểm) sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối để tranh ngôi nhất nhì vào lúc 23 giờ 30 ngày 15.6 (giờ VN). Nếu Iran không thắng, họ sẽ về nhì nên chỉ có tối đa 10 điểm do bị trừ 6 điểm (thắng đội cuối bảng Campuchia 2 lượt trận). Nếu Iran thắng, Iraq sẽ rớt xuống nhì bảng C và chỉ còn 11 điểm (trừ 6 điểm thắng Campuchia 2 lượt trận) với hiệu số bàn thắng bại dưới +4 (tuỳ thuộc vào kết quả).