Tuyển thủ nữ dội mưa gôn: Nguyễn Thị Vạn lập hat-trick, Tuyết Ngân ghi cú đúp

Không quá khó khăn khi Than Khoáng Sản Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Sơn La. Do yếu hơn nên các cô gái Sơn La đã tổ chức phòng ngự số đông, cố gắng bịt kín các khoảng trống trước vòng 16m 50 gây nhiều khó khăn cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Tuy nhiên điều này chỉ hiệu quả trong hiệp 1 khi các cầu thủ Sơn La còn sức, đến hiệp 2 trước áp lực gia tăng liên tục và mạnh mẽ của các cô gái vùng mỏ thì đội bóng từ vùng Tây Bắc bắt đầu chệch choạc , lúng túng cộng với hạn chế kỹ thuật nên tinh thần không thể bù đắp. Chỉ trong vòng 19 phút, từ phút 51 đến 70, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn tuyển thủ nữ bóng đá Việt Nam bằng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương lần lượt ghi 3 bàn.Phải đến phút cuối cùng của trận đấu, Hồng Hạnh mới ghi bàn thắng danh dự cho Sơn La.