Tuyển Úc không lo ngại nhiệt độ ở Hà Nội sau trận đá trong sân máy lạnh

Theo tờ The Age, sau trận thắng thuyết phục Trung Quốc 3-0 ở lượt trận đầu bảng B, tuyển Úc sẽ đối mặt với một thử thách rất khác đang chờ đợi vào ngày 7.9 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội khi phải đối mặt với tuyển Việt Nam đang khát khao thể sau trận mở màn thua Ả Rập Xê Út. Theo đánh giá của tờ báo này, nếu trận đấu với Trung Quốc diễn ra trong một sân vận động tại Doha (Qatar) có máy lạnh với nhiệt độ duy trì khoảng 21 độ C, thì trận gặp Việt Nam sẽ được tổ chức trong điều kiện nóng, với độ ẩm cao và khả năng mưa lớn, và vào ngày thi đấu dự báo nhiệt độ là 32 độ C.