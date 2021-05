Tuyển Việt Nam nín thở trước giờ G, ông Park sắp chốt nhân sự đi UAE

Không còn là “bệnh viện mini”

Trọng Hoàng bị rách cơ tứ đầu đùi tại V-League và được dự đoán sẽ “mất” luôn vòng loại World Cup 2022 vì sau 6 tuần mới được trở lại. Thầy Park vẫn gọi anh lên tuyển “để xem mức độ nặng nhẹ thế nào, kịp khỏi thì tốt mà không kịp thì trả lại CLB cũng không sao”. Sang đến buổi tập thứ 5, Hoàng từ giã nhóm tập riêng, sang tập chung với cường độ nặng và đáp ứng được khoảng 60%. Đến buổi tập thứ 6 thì 80%, đến trận đấu giao hữu với U.22 thì gần như 100%.

Xuân Trường bị lật cổ chân trong buổi tập dưới mưa của tuyển Việt Nam nhưng may mắn trong các dạng lật cổ chân, chấn thương của Trường ít nghiêm trọng nhất vì không ảnh hưởng đến gân hay dây chằng. Do được điều trị đúng cách, Trường cũng đã khỏi và tập được bình thường. Quang Hải hết dấu hiệu bị quá tải vì tối nào cũng được massage, vật lý trị liệu bởi đội ngũ bác sĩ đội tuyển. Văn Xuân cũng hết bị căng cơ. Trường hợp đáng lo nhất là Hoàng Đức khi anh bị đụng dập xương bàn chân nhưng tin vui là tiến độ hồi phục của cầu thủ sinh năm 1998 này nhanh hơn dự kiến. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, anh sẽ cần 8 ngày để tập trở lại nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tuần, cầu thủ đang khoác áo Viettel cũng đã kịp hồi phục và như vậy khả năng đi UAE là rất cao. Đội ngũ bác sĩ có phác đồ điều trị đúng và cách trị liệu tích cực đã đem đến cho Đức cơ hội được thi đấu tại vòng loại World Cup vào tháng 6 tới.

Với trường hợp của Văn Hậu, thì hơi âu lo một chút. Trong trận đấu tập nội bộ gặp U.22 Việt Nam (kéo dài 60 phút) cách đây ít hôm, Hậu được đá 10 phút. Mặc dù đầu gối có ổn hơn nhưng Hậu vẫn đau một chút trong những tình huống tranh chấp. Ở các buổi tập chung với đồng đội, Hậu rất nỗ lực nhưng anh mới chỉ dám bung khoảng 90% sức theo đề nghị của bác sĩ. Có thể anh vẫn sẽ được thầy Park mang sang UAE chứ không nằm trong số 10 cầu thủ bị loại. Tuy nhiên, vẫn còn chờ Hậu thể hiện thế nào ở trận đấu tập cuối cùng với U.22 Việt Nam vào ngày 24.5.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên: “Điều thần kỳ nào giúp đội tuyển Việt Nam trở lại với nền tảng thể lực tốt?”, hậu vệ Hồ Tấn Tài nói: “Các bác sĩ đã tận tâm điều trị, hồi phục cho những ca chấn thương của đội. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng tạo điều kiện tốt nhất để những anh em bị đau hay chấn thương được chăm sóc chu đáo. Bản thân cầu thủ cũng có ý thức tập hồi phục đúng cách, theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ”. Cầu thủ đang khoác áo Bình Định chia sẻ thêm: “Thật may mắn khi đây là buổi tập đầu tiên từ ngày đầu tập trung, tuyển Việt Nam không ai bị đau ốm, mỏi mệt. Tất cả đều quay trở lại tập cùng với thầy Park. Thật vui mừng vì khi đầy đủ quân số, đội tuyển sẽ dễ rà soát lại tình hình, chất lượng chuyên môn để chọn lựa nhân sự sang UAE”.

Quân HAGL "nội chiến" tuyến giữa

Tuyến giữa của tuyển Việt Nam đầy ắp những gương mặt xuất sắc. Ba trong số đó là các cầu thủ giỏi của HAGL gồm Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương. Tất nhiên ông Park không thể “bê” cả 3 miếng ghép ấy vào trong đội hình của mình nhưng phương án có 2 cầu thủ HAGL tham gia quán xuyến khu vực giữa sân tuyển Việt Nam hoàn toàn khả thi. Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh khá gay gắt ở chính nội bộ HAGL trong lòng tuyển Việt Nam.

Ông Park đang rèn hai loại sơ đồ chiến thuật, 3-4-3 hoặc 3-5-2. Sơ đồ thứ nhất được ông đặc biệt ưa thích và đã mang đến thành tích rực rỡ cho bóng đá Việt Nam suốt mấy năm qua. Với nhân sự hiện có, đội tuyển vẫn đang áp dụng sơ đồ này như một “vũ khí” quen thuộc bởi ông Park muốn tận dụng sức mạnh của các tiền đạo cánh gồm Quang Hải, Văn Đức, Văn Toàn. Ở sơ đồ thứ 2 với 3 tiền vệ trung tâm mở ra cho ông Park một “khoảng thở” về sự lựa chọn. Nhiều người cho rằng có thể ông Park sẽ tạo đất diễn cho cả Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường - những học trò ưu tú của HLV Kiatisak. Nhưng phương án này rất khó xảy ra.

Hiện tại, tuyển Việt Nam có 5 cầu thủ có thể đảm đương được vị trí ở khu vực trung tâm, ngoài 3 cầu thủ HAGL nói trên, còn phải kể đến Văn Vũ (đội Bình Dương), Văn Triền (Sài Gòn). Nhưng vì chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Vũ và Triền có thể sẽ chỉ trở thành phương án dự phòng (đội hình 2). Còn ở đội hình 1, nếu khoanh vùng Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương, ông Park chỉ có thể chọn 2.

Do có thiên hướng chơi bóng giống nhau nên Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ rất khó được xếp đá cặp cùng nhau. Phương án phù hợp hơn cả là một trong hai người cần được thi đấu bên cạnh một tiền vệ dạng con thoi có thể lên công về thủ nhịp nhàng (như Hùng Dũng trước đây). Minh Vương dường như đang chứng tỏ được mình phù hợp với vị trí mà Hùng Dũng để lại. Dĩ nhiên Vương chưa thể so với Hùng Dũng về độ chắc chắn, an toàn. Tuy nhiên, chí ít Minh Vương cũng cho thấy sự ăn ý với Xuân Trường trong suốt những vòng đấu đã qua của HAGL tại V-League 2021. Đó có thể là một điểm cộng để cặp đôi Xuân Trường - Minh Vương được ông Park ưu tiên lựa chọn hơn. Nhưng lại vừa mới khỏi lật cổ chân nên nếu muốn “xô ngã” Tuấn Anh để có một suất chính thức, Xuân Trường cũng phải cố gắng tột bậc. Dĩ nhiên, kể cả Minh Vương cũng chưa chắc là ưu tiên số 1 để ông Park chọn thay Dũng nên các cuộc cạnh tranh ở tuyển Việt Nam vẫn diễn ra không ngừng.