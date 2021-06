Tuyển Việt Nam rất gần với tấm vé lịch sử

Hiện Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 17 điểm, hơn UAE 2 điểm và cuộc đụng độ giữa 2 đội vào ngày 15.6 sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng. Nếu có được 1 trận hòa, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, ngay cả khi thua UAE và kết thúc với vị trí nhì bảng, Việt Nam cũng rất sáng cửa để lọt vào nhóm 5/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Bởi lúc đó Việt Nam sẽ bị trừ 6 điểm (thắng đội cuối bảng Indonesia 2 lượt trận), còn 11 điểm, hiệu số bàn thắng bại dưới +3 (do tùy thuộc vào trận cuối). Với số điểm này, Việt Nam cần đứng trên 3/8 đội nhì bảng khác để tiến vào vòng trong. Thành tích của Việt Nam chắc chắn xếp trên Kyrgyzstan và Tajikistan (2 đội tranh ngôi nhì bảng F nhưng sẽ chỉ có tối đa 10 điểm). Cơ hội đi tiếp của Việt Nam sẽ tiến thêm một bước nếu Li Băng (10 điểm) thua chủ nhà Hàn Quốc ở lượt cuối bảng H (bảng chỉ còn 4 đội do Triều Tiên rút lui) diễn ra lúc 13 giờ hôm nay. Một chiến thắng hoặc hòa trước Hàn Quốc (13 điểm, đã đoạt vé đi tiếp) sẽ là nhiệm vụ không hề dễ cho Li Băng khi đội bóng xứ kim chi chắc chắn muốn có một kết quả tốt trên sân nhà.

Kết quả bảng B ở lượt cuối cũng có thể tiếp thêm hy vọng cho Việt Nam do đội đứng nhì Jordan (14 điểm) sẽ phải đấu với đội đầu bảng Úc (đã giành vé đi tiếp) ở lượt cuối (ngày 16.6) và ngay cả khi thắng họ cũng chỉ còn 11 điểm (bị trừ 6 điểm thắng đội cuối bảng Đài Loan 2 lượt). Trong khi đó, Kuwait (11 điểm) nếu thắng Đài Loan ở lượt cuối (Jordan thua Úc) để chiếm ngôi nhì bảng với 14 điểm, họ sẽ bị trừ 6 điểm. Tương tự là cục diện bảng C, khi Iraq (17 điểm) và Iran (15 điểm) sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối để tranh ngôi nhất nhì vào ngày 15.6. Nếu Iran không thắng, họ sẽ về nhì và bị trừ 6 điểm (thắng đội cuối bảng Campuchia 2 lượt trận). Trong trường hợp Iran thắng, Iraq sẽ rớt xuống nhì bảng C và chỉ còn 11 điểm (trừ 6 điểm thắng Campuchia 2 lượt trận) với hiệu số bàn thắng bại dưới +4.