Tuyển Việt Nam từng chạm trán đối thủ nào ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup?

Trong số này có 2 đội bóng đã từng nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam ở các vòng loại World Cup trước đây là Trung Quốc và Ả Rập Xê Út

Tại vòng loại thứ nhất World Cup 1998, trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam để thua đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 1-3 (tiền đạo Lê Huỳnh Đức là người ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà).Còn khi gặp lại ở Bắc Kinh, đội tuyển của chúng ta đã thất bại với tỷ số 0-4 trước đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới

4 năm sau tại vòng loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam có dịp đối đầu với đội tuyển Ả Rập Xê Út. Trong cả 2 trận lượt đi và lượt về khi đó, đoàn quân áo đỏ đều phải đón nhận những thất bại với tỷ số đậm: 0-4 và 0-5 trước đại diện đến từ Tây Á.

Ở sân chơi châu lục (Asian Cup), đội tuyển Việt Nam cũng đã từng chạm trán với đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Oman và đội tuyển Trung Quốc. Tại vòng loại Asian Cup 2000, tuyển Việt Nam cũng từng đối đầu với tuyển Trung Quốc và để thua với tỷ số 0-2. Tại vòng loại Asian Cup 2004, đội tuyển Việt Nam từng nằm cùng bảng E với đội tuyển Oman. Khi đó, đội tuyển của chúng ta để thua đội bóng Tây Á lần lượt với các tỷ số 0-6 ở lượt đi và 0-2 ở lượt về.

Tuyển Việt Nam trong trận gặp tuyển Nhật Bản tại Vòng chung kết Asian Cúp 2019 Độc Lập

Tại vòng chung kết Asian Cup 2007 trên sân nhà, tuyển Việt Nam từng để thua 1-4 trước đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc ở lượt trận cuối cùng của bảng C. Dù vậy kết quả này vẫn đủ để giúp thầy trò HLV Alfred Riedl khi đó tiến vào tứ kết với tư cách là đội xếp thứ 2 ở bảng C. Còn mới đây tại tứ kết Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có cuộc so tài ngang ngửa với đội tuyển Nhật Bản ở tứ kết và chỉ chịu thua bởi bàn thắng nhất từ chấm 11m của Ritsu Doan.

Như vậy trong các lần chạm trán trước đây ở vòng loại World Cup hay Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đều thất bại trước các đội tuyển Nhật Bản, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Oman. Chỉ có duy nhất đội tuyển Úc là chúng ta chưa từng chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia (nhưng đã đối đầu nhiều lần ở các đội tuyển trẻ. Lần này, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, mọi chuyện sẽ khác với tuyển Việt Nam..?