U.19 Đăk Lăk thắng nhưng y án kỷ luật cựu thủ môn tuyển U.23 VN

Như Thanh Niên đã đưa tin sau trận đấu giữa U.19 Đăk Lăk thắng U.19 Bình Định 6-2 trên sân Hàm Rồng ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia, các giám sát và trọng tài đã gửi báo cáo về Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức giải cho biết trận đấu giữa 2 đội bóng trẻ này diễn ra có nhũng biểu hiện không bình thường của một số cá nhân, vài vị trí thi đấu dưới sức, không thể hiện được chất lượng chuyên môn, một số tình huống ghi bàn diễn ra khá dễ dàng.

Ban tổ chức giải đã xem xét thêm băng hình tư liệu chuyên môn và sau khi báo cáo xin ý kiến ban tổng thư ký và thường trực VFF đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang ban kỷ luật để có hướng xử lý nhằm răn đe chấn chỉnh những hiện tượng thi đấu không đúng khả năng này. Ban kỷ luật VFF sau đó đã có liên tiếp các thông báo quyết định kỷ luật, trong đó có quyết định số 85: Hủy bỏ kết quả trận đấu giữa 2 đội U.19 Đăk Lăk và U.19 Bình Định do có biểu hiện nhường điểm và quyết định số 91: Đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng với thủ môn Y Êli Niê (23) của U.19 Đăk Lăk do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng. Ngoài ra còn các quyết định kỷ luật 1 HLV và 4 cầu thủ U.19 Bình Định.

U 19 Đăk Lăk (áo đỏ) thi đấu trận gặp Hoàng Anh Gia Lai Minh Trần

Sau khi án phạt được ban hành, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đăk Lăk đã có văn bản số 130 do Phó giám đốc Nguyễn Xuân Hòa ký về việc kiến nghị giải quyết các quyết định kỷ luật liên quan đến đội U.19 Đăk Lăk và cầu thủ Y Êli Niê. Công văn này cho rằng" Các cầu thủ U.19 Đăk Lăk đã quyết tâm thi đấu hết mình, nhiệt tình vì màu cờ sắc áo của địa phương nhằm giành chiến thắng và kết qủa đạt được là xuất phát tư sự nỗ lực, bằng ý chí và tinh thần thi đấu của VĐV

Riêng trường hợp của thủ môn Y Êli Niê đã thi đấu tốt trong hấu hết thời gian trận đấu và đã có những quả phát bóng phát động tấn công dẫn đến bàn thắng cho đội U.19 Đăk Lăk. Về tình huống sai sót ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi Đăk Lăk đang dẫn 6-1, chúng tôi đã xem xét, tìm hiểu tường tận và đánh giá thực chất đó là sai sót về lỗi kỹ thuật chuyên môn mà chúng ta thường thấy hay xảy ra đối với các thủ môn ở giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cấp đội tuyên quốc gia và cả các thủ môn khác trên thế giới hiện nay".

Thủ mô Y Êli Niê bị kỷ luật đứng nhìn đồng đội chơi bóng Minh Trần

Chính vì vậy Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đăk Lăk đề nghị Ban giải quyết khiếu nại VFF xem xét 2 quyết định này như công nhận kết quả trận U.19 Đăk Lăk và U.19 Bình Định, xóa kỷ luật với thủ môn Y Êli Niê.

Trên tinh thần này Ban giải quyết khiếu nại VFF đã xem xét lại một cách tỉ mỉ và cho rằng những hiện tượng đá dưới sức, có biểu hiện tạo ra một số bàn thắng bàn thua không bình thường là do 1 số cá nhân của 2 đội gây ra, không phải là tập thể 2 đội. Vì vậy Ban giải quyết khiếu nại quyết định công nhận kết quả trận U.19 Đăk Lăk và U.19 Bình Định với tỉ số 6-2 nhưng với cá nhân đã bị kỷ luật thì án phạt được giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa thủ môn Y Êli Niê không được xóa án.

Như vậy U.19 Đăk Lăk được thêm 3 điểm vẫn xếp thứ 4 trên bàng tổng sắp sau lượt đi với 4 điểm hiệu số bàn thắng bại là 7/15 (-8) bằng điểm và hiệu số với Phú Yên xếp thứ 3 nhưng nhiều hơn số thẻ vàng. Còn U.19 Bình Định xếp thứ 5 với 4 trận toàn thua, ghi 4 bàn lọt 24 bàn, không có điểm. Dẫn đầu ở bảng C này vẫn là 2 đội U.19 Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai cùng 10 điểm.