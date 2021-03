U.19 Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho sân chơi châu lục

Theo HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam Philippe Troussier, đây chỉ là 1 trong rất nhiều đợt tập trung trong kế hoạch 3 năm của ông, với mục tiêu sẽ không bỏ sót tài năng, quy tụ gần hết những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi sinh năm 2003 - 2005 của các CLB để rà soát, đánh giá khả năng, phong độ, từ đó tìm ra những gương mặt phù hợp để đầu tư lâu dài.

Trong đợt tập trung đầu tiên này chủ yếu gồm các cầu thủ đã chơi tốt ở vòng loại nhưng nằm ngoài danh sách 12 đội tham dự vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia 2021 như Viettel, Thanh Hóa, Nam Định, Long An, Đà Nẵng, Huế... HLV Philippe Troussier nói: “Ở vòng loại tôi đã đi xem một số trận và nhận thấy lứa cầu thủ U.19 hiện tại về mặt bằng chung không hề kém so với lứa U.19 đã lỡ cơ hội dự vòng chung kết U.19 châu Á vừa rồi do Covid-19