Úc thắng Jordan: Tuyển Việt Nam chính thức vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

* NHẬN ĐỊNH Tuyển Việt Nam (hiện có 17 điểm) đang nắm quyền tự quyết rất lớn, nếu thắng hoặc hòa tuyển UAE (hiện 15 điểm) thì chắc chắn nhất bảng G và giành suất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Còn nếu thua, chúng ta cũng không mất hy vọng vì vị trí nhì bảng vẫn mở rộng cơ hội đi tiếp. Theo quy định của FIFA, AFC và với việc chủ nhà Qatar đứng đầu bảng E, không thi đấu vòng loại thứ 3, trong 8 bảng vòng loại thứ 2 sẽ có 7 đội đầu bảng cùng với 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được vào vòng loại thứ 3, thì khi xét thành tích của tuyển Việt Nam với các đội nhì bảng còn lại, chúng ta vẫn vô cùng sáng cửa. Trước hết, nếu nhì bảng G, nghĩa là có 11 điểm (sau khi phải trừ 6 điểm giành được trong 2 trận gặp đội cuối bảng Indonesia vì AFC bắt buộc tất cả các đội nhì bảng khi so thành tích không được tính kết quả của 2 trận gặp đội xếp thứ 5 trong bảng để đảm bảo công bằng với bảng H chỉ có 4 đội thi đấu) thì hiện đã có 2 đội “dưới màu” tuyển Việt Nam. Đó là Tajikistan hoặc Kyrgyzystan ở bảng F, khi kết thúc vòng loại chỉ có thể có tối đa 10 điểm và Li Băng ở bảng H hiện đã đá xong cũng chỉ có 10 điểm. Như vậy tuyển Việt Nam chỉ còn cần hơn 1 đội nữa là chắc chắn sẽ lọt vào tốp 5/8 đội nhì bảng. Điều đó có nghĩa thầy trò ông Park chỉ cần quan tâm tới các đội xếp thứ 2 ở 5 bảng đấu còn lại (A, B, C, D, E) mà chỉ cần 1 đội trong số này sẩy chân là tuyển Việt Nam “bất chiến tự nhiên thành”. Lịch thi đấu các cặp đáng chú ý 23 giờ: Jordan vs Úc (bảng B) 23 giờ 30: Iran vs Iraq (bảng C) 23 giờ 45: UAE vs Việt Nam (bảng G) 00 giờ 10: Bangladesh vs Oman (bảng E) 1 giờ: Trung Quốc vs Syria (bảng A) 1 giờ: Ả Rập Saudi vs Uzbekistan (bảng D) Trong số 5 đội nhì các bảng này thì tuyển Oman ở bảng E là sáng cửa hơn Việt Nam vì họ chỉ cần đánh bại đội tuyển kém nhất bảng là Bangladesh ở lượt đấu cuối thì sau khi trừ 6 điểm sẽ có 12 điểm, nhiều hơn tuyển Việt Nam 1 điểm. Còn lại 4 đội nhì bảng khác sẽ gay go hơn khi gặp 4 đội nhất bảng ở lượt cuối, cùng ngày 15.6 với trận Việt Nam - UAE. Đặt trường hợp 4 đội nhì bảng này là Trung Quốc (bảng A), Jordan (bảng B), Iran (bảng C) và Uzbekistan (bảng D) đều thắng 4 đội hiện nhất bảng là Syria, Úc, Iraq, Ả Rập Xê Út thì họ đều xếp trên tuyển Việt Nam (nếu có bằng điểm cũng hơn hiệu số vì tuyển Việt Nam hiệu số khi đó là dưới +2). Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì 4 đội đầu bảng đều đã gần như chắc suất, chỉ có Iraq và Ả Rập Xê Út nếu thua trực tiếp Iran và Uzbekistan với tỷ số thấp thì xuống nhì bảng nhưng vẫn hơn Việt Nam, còn Syria và Úc hết động lực nên cơ hội kiếm 1 trận hòa của Trung Quốc và 1 chiến thắng cho Jordan không phải không có. Nhưng đó là trên lý thuyết, bởi thực tế sẽ khó có chuyện “nhường nhịn” nhau, trước hết vì màu cờ sắc áo quốc gia và còn vì danh dự của cầu thủ cũng như niềm tin của người hâm mộ đặt vào họ. Như tuyển Hàn Quốc đâu cần thắng Li Băng cũng chắc đầu bảng nhưng vẫn thắng để loại luôn đối thủ này ra khỏi cuộc chơi. Vậy thì 4 đội đầu bảng từng thắng đội nhì bảng của mình ở lượt đi dễ gì buông xuôi. Tuyển Ả Rập Xê Út từng thắng Uzbekistan 3-2, lần này đá sân nhà không lẽ thua, hay việc Iraq hạ Iran (2-1), Úc thắng Jordan (1-0) và Syria vượt qua Trung Quốc (2-1) hoàn toàn có thể lặp lại. Nên nhớ trừ Trung Quốc chỉ cần 1 điểm, các đội nhì bảng khác buộc phải thắng đội đầu bảng mới hơn Việt Nam nên đó cũng sẽ là áp lực không nhỏ. Bảng xếp hạng các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất Như vậy chỉ cần kết quả bất lợi của 1 trong 4 đội nhì bảng trên thì tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Nhưng thầy trò ông Park sẽ không trông chờ vào cơ hội này mà tập trung chơi thật hay để thủ hòa hoặc thậm chí quật ngã tuyển UAE để giành ngôi nhất bảng một cách vinh quang. Điều này cũng góp phần khiến chủ nhà có thể bị loại khỏi cuộc chơi (vì UAE nếu hòa cũng sẽ khó nằm trong tốp 5 đội nhì bảng đi tiếp). Hãy mong chờ và hy vọng vào đội tuyển Việt Nam!