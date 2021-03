V-League 2 khởi tranh: Phố Hiến FC liệu có xứng tầm nếu chỉ top 6?

Từ nhiều năm qua, Phố Hiến FC đã được biết đến là 1 đội bóng giàu tham vọng. Ngay từ mùa giải đầu tiên tham dự giải bóng đá hạng nhì quốc gia, đội bóng thực chất của lò đào tạo PVF nằm trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên đã xuất sắc giành quyền thăng hạng. Ngay mùa năm 2019 mới chân ướt chân ráo đá ở giải bóng đá hạng nhất, Phố Hiến FC đã gây bất ngờ cho giới hâm mộ khi đã giành được vị trí á quân và tranh play-off thăng hạng với Thanh Hóa , khi đó là đội bóng xếp áp chót V-League. Cùng thời điểm đó, Phố Hiến cho thấy quyết tâm rất cao khi giành luôn ngôi á quân giải bóng đá U.21 quốc gia, đánh bại luôn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi đó rất mạnh.

Dù không thể vượt qua Thanh Hóa hơn hẳn về kinh nghiệm chinh chiến và thiếu cả may mắn, nhưng hình ảnh các cầu thủ trẻ Phố Hiến FC chơi tận hiến cho đến những giây phút cuối cùng trong trận play-off 2 năm về trước vẫn khiến nhiều cổ động viên nhớ mãi. Nhiều người kỳ vọng Phố Hiến sẽ tiếp tục nuôi dưỡng quyết tâm này để trở lại đường đua ở giải hạng nhất nằm 2020.Thực tế họ cũng là 1 trong các ứng viên thăng hạng V-League, nhưng số trận hòa quá nhiều khiến cuối cùng thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh chỉ về đích ở vị trí thứ 4.

Dĩ nhiên đặt ra mục tiêu top 6 sau giai đoạn 1 trong buổi lễ xuất quân trước mùa giải 2021 không sai vì sẽ tránh bớt áp lực không cần thiết và sẵn sàng cho vòng đấu quyết định ở giai đoạn 2. Nhưng có vẻ như với một đội nhiều tham vọng như Phố Hiến FC, điều này chưa xứng tầm. Có thể về mặt nào đó họ không bằng Quảng Nam là đội có kinh nghiệm từ V-League rơi xuống, nhưng so với các đối thủ khác như Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Long An, Công an Nhân dân hay Phù Đổng, chắc chắn Phố Hiến vẫn được xem từ bằng đến mạnh hơn. Thậm chí đặt lên bàn cân so sánh, chỉ cần chơi thật tập trung và hết sức nỗ lực ngay giai đoạn 1, Phố Hiến FC có thể bứt phá để tạo ưu thế cho chặng đường về sau, chứ không phải chỉ túc tắc nhắm vào top 6 bằng những trận hòa như mùa rồi!

Phố Hiến FC cần mạnh mẽ hơn để nhắm đến vị trí tốt nhất PHFC