V-League 2020 hoãn lần thứ 2 – Người vui, kẻ buồn, nhiều đội hoang mang

TP.HCM cũng là một đội bóng được hưởng lợi bởi đợt tạm hoãn này. Nhờ đó, tân HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có thêm thời gian để truyền đạt các ý tưởng của mình cho đội bóng, giúp TPHCM thoát khỏi cuộc khủng hoảng mini hiện nay (thua 3 trong 4 trận gần đây), qua đó quay trở lại đường đua. Quãng thời gian này cũng sẽ giúp bộ đôi người Costa Rica có thêm thời gian để làm quen và bắt nhịp với đội bóng mới, nhằm hướng tới mục tiêu giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Trong số các đội bóng tham dự V-League 2020, Sài Gòn FC có lẽ là đội bóng buồn nhất vì đợt tạm hoãn này. Đoàn tàu Sài Gòn FC với người cầm lái Vũ Tiến Thành đang chạy trơn tru, bứt lên dẫn đầu đoàn đua, bỗng dưng khựng lại vì dịch bệnh Covid-19. Không ai biết sau khi được lăn bánh trở lại, đoàn tàu đó có còn giữ được phong độ như trước để băng băn về đích, hay sẽ chậm dần lại và để các đối thủ khác bứt lên và vượt qua - điều đã từng xảy ra không chỉ một lần ở các mùa giải trước?

Trên thực tế, một số đội bóng đang tỏ ra khá hoang mang trong lần tạm hoãn thứ hai này. Cho đến thời điểm này, 4 đội ở nhóm cuối bảng gồm Nam Định, Quảng Nam, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã gửi văn bản đề xuất kết thúc V-League 2020. Nguyên nhân là do các đội bóng này không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, khi mọi kế hoạch đều đảo lộn. Việc kéo dài giải đấu cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn tài chính của các CLB, khiến họ rơi vào kiệt quệ khi phải trả lương cho cầu thủ mà không được thi đấu. Bên cạnh đó, nếu giải trở lại và đấu tiếp giai đoạn 2, các CLB cũng không thể bổ sung ngoại binh do người nước ngoài không thể nhập cảnh vào Việt Nam.