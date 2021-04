V-League: Khi đội bóng quá phụ thuộc vào một ngôi sao, chuyện gì đến cũng đã đến

Kể từ đầu giải đến nay, đội bóng xứ Nghệ giành được 10 điểm thi trong đó có tới 7 điểm là do một mình tiền đạo Phan Văn Đức đem lại. Ở vòng đấu mở màn, Đức ‘cọt’ thực hiện thành công quả penalty để giữ lại 1 điểm cho đội bóng chủ sân Vinh trong cuộc tiếp đón đội bóng đất Võ. Tiếp đó ở vòng đấu thứ 5 và vòng đấu thứ 9, Phan Văn Đức đều lập cú đúp để mang về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An trước SHB. Đà Nẵng và Bình Dương. Cầu thủ mang áo số 20 quan trọng với đội bóng xứ Nghệ thế nào thì ai cũng rõ. Nhưng cũng vì thế mà giờ đây các đối thủ chỉ cần tìm cách bắt chết Đức ‘cọt’ là Sông Lam Nghệ An ngay lập tức gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Ở vòng đấu thứ 10 vừa qua, khi Phan Văn Đức không đạt được phong độ cao và đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tìm mọi cách cắt đứt sợi dây liên lạc giữa Văn Đức và các đồng đội xung quanh, người ta thấy ngay Sông Lam Nghệ An thiếu trầm trọng ý tưởng tấn công. Hệ quả là đội bóng xứ Nghệ không ghi được bàn nào và trắng tay ngay trên sân nhà.