V-League: Nam Định luôn có thói quen ‘bắt nạt’ tân binh ở 'chảo lửa' Thiên Trường

Chính vì thế nhiệm vụ đặt ra đối với Nam Định ở vòng đấu này là phải phấn đấu giành trọn vẹn 3 điểm. May cho Nam Định là đối thủ của họ ở vòng này chỉ là CLB Bình Định, tân binh của V-League, hơn nữa trong đội hình đội bóng đất Võ ở trận này lại thiếu cầu thủ quan trọng nhất - hậu vệ Hồ Tấn Tài do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Người hâm mộ Nam Định có thêm lý do để đặt niềm tin vào đội bóng con cưng ở trận đấu này. Bởi kể từ khi giành quyền trở lại sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (năm 2018) đến nay, Nam Định luôn có thói quen ‘bắt nạt’ các đội bóng tân binh trên sân nhà.