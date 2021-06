Vận may của tuyển Việt Nam

Ngoài thực lực, tài năng của toàn đội và ông Park ra còn có những điềm lành ít nhiều mang đến vận may cho tuyển Việt Nam. Đó là những tác động từ các đối thủ giống như đang mở đường cho chúng ta đi tới. Trận Hàn Quốc thắng Li Băng thực sự là món quà kéo tuyển Việt Nam đến gần chiếc vé World Cup và 4 trận quyết định khác vào tối nay chỉ cần thêm 1 kết quả có lợi nữa là niềm vui sẽ nối tiếp niềm vui. Trong đó có lẽ mọi ánh mắt sẽ hướng nhiều về bảng B khi tuyển Úc đầu bảng gặp tuyển Jordan nhì bảng đá lúc 0 giờ 30 ngày mai. Hy vọng ở trận này nhiều bởi cũng tại vòng loại World Cup 2018 ở trận cuối tuyển Úc khi đó đã lọt vào vòng trong vẫn tưng bừng đá bại Jordan đến 5-1 khiến đội này văng khỏi vòng loại thứ 3. Từ lịch sử đó có thể tin rằng sẽ khó có chuyện Úc chơi nhàn nhã mà nhiều khả năng họ sẽ mang lại vận may cho chúng ta.

Vận may vốn không phải tự nhiên mà đến nếu như không có pha thoát đi táo bạo của Văn Toàn thì không có quả 11 m, cũng như hai năm trước nếu không có những nỗ lực miệt mài quyết thắng Yemen ở trận tưởng chừng chỉ là thủ tục khi đã thua Iran và Iraq tại VCK Asian Cup 2019 thì làm sao có được cơ hội vào vòng 1/8 để loại Jordan và thua sát nút Nhật Bản chấn động châu lục. Khi đó tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng nhờ may mắn hơn chỉ số fair play trước Li Băng.

Tuyển Việt Nam luôn chơi hết mình và nhờ vậy may mắn đã song hành

Nhắc lại quá khứ để thấy rằng tối nay dù tuyển Việt Nam không có thầy Park chỉ đạo song ai cũng tin rằng vận may sẽ lại đến với chúng ta. Đến từ cơ hội do chính mình tạo ra trước UAE, đến từ ý chí quyết tâm, sự kiên nhẫn và khát khao của toàn đội trước đối thủ khó nhằn nhất trong bảng và biết đâu cũng sẽ đến từ tác động của những bảng khác như Úc là một ví dụ. Tất cả cùng hy vọng vận may cuối cùng sẽ lại song hành cùng bóng đá Việt Nam