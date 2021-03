Văn Quyến đến Bình Dương quyết lập hat-trick vô địch cùng U.19 Sông Lam Nghệ An

Năm 2019, Văn Quyến trong vai trò trợ lý cho người đồng đội một thời Phan Như Thuật đã cùng U.15 Sông Lam Nghệ An giành ngôi vô địch giải U.15 toàn quốc tại TP.HCM sau khi đánh bại Thanh Hóa trong trận chung kết. Một năm sau tại PVF, Văn Quyến trong vai trò trợ lý cho HLV trưởng Lê Kỳ Phương đã cùng U.17 Sông Lam Nghệ An đánh bại Học Viện NutiFood trong trận chung kết để giành ngôi vô địch U.17 quốc gia.

Thành tích đó khiến cho tên tuổi Văn Quyến rực sáng trở lại và nhiều người cho rằng anh đang mang đến vận may cho bóng đá trẻ xứ Nghệ. Tuy nhiên như Quyến có lần tâm sự: ‘ Tôi chỉ mới học việc và tập tểnh trở thành HLV chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn vẫn còn cần phải tích lũy nhiều, phải học ở các đàn anh đi trước. Hơn nữa vai trò tôi chỉ là trợ lý nên nếu nói là vận may thì thực tế là do cả đội bóng các em luôn có sự chuẩn bi tốt, có phương án chiến thuật rõ ràng, HLV trưởng tận tâm, dặn dò rất kỹ lưỡng, chu đáo cộng với nỗ lực và tình thần mạnh mẽ nên thi đấu tốt dần qua từng trận..’.

BHL U.19 SLNA với HLV trưởng Phạm Bùi Minh, trợ lý Lê Kỳ Phương và Phạm Văn Quyến Quang Vinh

Dù khiêm tốn nhưng không thể phủ nhận ảnh hưởng chuyên môn của Quyến với các cầu thủ trẻ. Nhiều người xem anh không chỉ là thần tượng mà còn được nghe dặn dò, truyền lửa rất nhiều nên luôn khát khao cống hiến và có động lực mạnh mẽ trên sân. Chính điều này giúp rất nhiều cho HLV trưởng trong việc bày binh bố trận, xây dựng lối chơi sắc nét cho các cầu thủ trẻ SLNA.

Cũng chính vì lứa U.17 do HLV Lê Kỳ Phương và Phạm Văn Quyến dẫn dắt đã vô địch năm rồi làm nòng cốt cho đội U.19 Sông Lam Nghệ An năm nay nên lãnh đạo đội đã quyết định đôn cả 2 lên làm trợ lý cho HLV trưởng Phạm Bùi Minh. Chính điều này đã mang lại hiệu quả giúp Sông Lam Nghệ An chơi quá ấn tượng ở vòng loại bảng tại Kon Tum. Trừ trận đấu áp chót do đã đủ điểm lọt vào Vòng chung kết, Sông Lam Nghệ An chủ động cất đội hình chính và thua chủ nhà thì tất cả các trận còn lại, đoàn quân trẻ xứ Nghệ đều thắng một cách vẻ vang trước các đối thủ, đặc biệt là thắng học viện NutiFood là đội bóng đã thua họ ở trận chung kết U.17 năm rồi bằng lối đá ‘trên chân’. Hàng tấn công của U.19 Sông Lam Nghệ An cũng ghi đến 14 bàn vào loại những đội ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại, dĩ nhiên nhiều người nghĩ ngay đến những ‘chiêu’ mà Văn Quyến đã chỉ cho các học trò.

Văn Quyến tập cùng các cầu thủ SLNA Quang Vinh

Văn Quyến đến Bình Dương chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ và làm cho các trận đấu tại vòng chung kết U.19 sẽ rất hot. Dù Cậu bé vàng luôn tránh nói về mình, nhưng rõ ràng Văn Quyến và Sông Lam Nghệ An chính là ứng viên nặng ký nhất của ngôi vô địch. Họ sẽ cùng với PVF, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Học viện NutiFood, Đồng Tháp, Quảng Nam, Sài Gòn FC và chủ nhà Bình Dương tạo nên một cuộc đua hào hứng, sôi nổi trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng tư tới tại vùng đất miền Đông Nam bộ. Nếu Sông Lam Nghệ An đăng quang thì Văn Quyến sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên 3 năm ở 3 đội bóng trẻ khác nhau sẽ giành hat-trick vô địch. Liệu điều này có xảy ra?

U.19 Sông Lam Nghệ An thắng như chẻ tre ở bảng B tại Kon Tum Quang Vinh