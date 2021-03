VCK giải U.19: SLNA, PVF gọi, cựu vô địch Hà Nội sẽ trả lời hùng hồn?

Nhắc đến Hà Nội, người ta luôn nghĩ đến lò đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, bằng chứng là việc họ đã thống trị thời gian dài những giải đấu U trẻ.

Thống kê cho thấy riêng ở Giải U.19 Quốc gia từ năm 2014 đến nay, U.19 Hà Nội đã có tới 4 lần giành ngôi vị cao nhất với chức Vô địch, trong đó có hai năm liên tiếp (2016 và 2017 ).

Ở Vòng loại năm nay, U.19 Hà Nội đã chơi cực kỳ ấn tượng khi giành 4 chiến thắng, hoà 2 và chỉ thua 1 trong tổng số 7 trận, đứng đầu bảng A đầy thuyết phục với 14 điểm, xếp trên cả Đương kim Vô địch U.19 PVF, trong đó phải kể đến dấu ấn chiến thuật đậm nét của Trưởng đoàn Hoàng Văn Phúc – người từng có thời gian đảm nhiệm chiếc ghế nóng HLV trưởng Đội tuyển quốc Việt Nam giai đoạn 2013-2014.

Tại VCK U.19 Quốc gia 2021 , lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Nguyễn Sỹ Hải nằm ở bảng B với những đối thủ gồm U.19 Sài Gòn, U.19 An Giang và U.19 Quảng Nam, đây là bảng đấu khá nhẹ nhàng với đội bóng Thủ đô so với bảng A của những U19 Bình Dương, U.19 SLNA, U.19 PVF và U.19 HAGL.

U.19 Hà Nội (áo trắng) quyết tâm sớm bứt phá PVF

U.19 Hà Nội sẽ đá trận ra quân vào lúc 15h30 chiều nay 31.3 trên sân phụ Bình Dương gặp tân binh U.19 Sài Gòn - đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại một Vòng chung kết U.19 sau khi xếp thứ nhì bảng D ở vòng loại và chắc chắn sẽ gặp ít nhiều những vấn đề về kinh nghiệm thi đấu.

So với đối thủ, U.19 Hà Nội đương nhiên được đánh giá nhỉnh hơn với lực lượng gồm những cái tên xuất sắc từng khoác áo tuyển U.16 Việt Nam như Giản Tân, Đức Anh, Dương Văn Quyết cùng lối đá ban bật ngắn, nhuần nhuyễn đã thành thương hiệu, 3 điểm trong trận mở màn gần như chắc chắn sẽ là mục tiêu mà đoàn quân của HLV Nguyễn Sỹ Hải hướng tới nhằm tạo đà tâm lý hưng phấn cho phần còn lại của Giải đấu.