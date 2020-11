VCK hạng nhì Quốc gia - On Sports 2020: Hạng nhất gọi tên Gia Định hay Phù Đổng?

Gia Định sẽ tiếp đón Phù Đổng lúc 17 giờ 30 phút ngày 13.11 trên sân 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa). Không có được thành tích ghi bàn ấn tượng như CAND, nhưng chính đội bóng Sài thành mới là những người nắm giữ vị trí đầu bảng nhờ hơn chỉ số đối đầu. Sau khi hòa nhau ở lượt đi, bước sang giai đoạn lượt về, Trần Tấn Tài và các đồng đội đã đánh bại CAND để vươn lên ngôi đầu bảng nhờ hơn ở chỉ số đối đầu. Cũng chính từ đây, hai đội tạo ra cuộc đua song mã hấp dẫn ở bảng B giải đấu.

Gia Định (áo xanh) vào bán kết với vị trí đầu bảng B

Trong khi đó, Phù Đổng đã chơi tại giải hạng nhì Quốc gia mùa trước nhưng lại không quá nổi bật khi thi đấu vòng loại ở mùa giải năm nay. Hành trình của đại diện Thủ đô ở mùa giải năm nay không hề thuận lợi khi họ khởi đầu mùa giải tương đối chậm chạp và có lúc phải xếp vị trí thứ 4 trên BXH. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực ở giai đoạn lượt về, Phù Đổng đã lần lượt vượt qua Trẻ SHB Đà Nẵng và PVF để chiếm lại vị trí nhì bảng.

Sau 14 vòng, Gia Định đã ghi 35 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn, thành tích này chỉ đứng thứ 2 bảng B sau đội bóng ngành Công an. Bên kia chiến tuyến, sau 12 trận vòng loại Phù Đổng ghi được 16 bàn và để thủng lưới tới 14 bàn. Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đại diện Thủ đô là Nguyễn Tuấn Hiệp khi anh có 4 pha lập công cho Phù Đổng tại vòng loại. Trong khi đó, Hồ Ngọc Thắng và Trương Ngọc Mười của Gia Định đã có riêng cho mình mỗi người 7 bàn tại giải năm nay. Dù những con số thống kê rất chênh lệch nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Phù Đổng chắc chắn vẫn biết cách giành lợi thế trước đối thủ phương Nam. Trong khi đó, Gia Định cũng thể hiện quyết tâm rất lớn để có lần đầu tiên lên chơi chuyên nghiệp.

Lịch thi đấu VCK giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020

Đội giành chiến thắng sẽ nhận danh hiệu đồng hạng nhất và giành vé trực tiếp lên chơi hạng nhất Quốc gia mùa tới. Trong khi đó, 2 đội thua cuộc sẽ thi đấu trận play-off lúc 15 giờ ngày 16.11 trên sân 19/8 Nha Trang để tranh chiếc vé cuối cùng lên hạng.

Tất cả các trận đấu trên sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình thể thao - giải trí On Sports (VTC3) cũng như Youtube và Fanpage Next Sports, On Sports, VFF Channel.