VCK hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020: Màn tranh tài khó đoán giữa Phú Thọ - CAND

Vừa giành quyền lên chơi giải hạng Nhì Quốc gia, Phú Thọ đã thể hiện mình như một ứng viên vô địch khi ở vị trí đầu bảng. Thậm chí thầy trò HLV Dương Hồng Sơn còn sớm hoàn thành mục tiêu tiến đến bán kết của mình 2 vòng đấu, bất chấp sự bám đuổi gắt gao từ phía Phù Đổng và PVF. Kết thúc vòng bảng, Phú Thọ đã ghi 22 bàn thắng, đây là thành tích ghi bàn tốt nhất ở bảng A giải đấu. Bên cạnh đó, đội bóng trung du Bắc Bộ cũng chỉ để thủng lưới 7 bàn, con số ấn tượng thứ 2 của cả vòng loại, chỉ nhiều hơn đội bóng đã dừng bước là PVF 1 bàn.

CAND (áo đỏ) là đội bóng có hàng công mạnh nhất vòng loại

Trong khi đó, CAND với sự bổ sung lực lượng từ HAGL của bầu Đức đã tạo ra cuộc đua song mã hấp dẫn ở bảng B với Gia Định. Với nhiều cầu thủ trưởng thành trong màu áo U23 Việt Nam, đội bóng ngành Công an đã thể hiện sức mạnh hủy diệt khi ghi tới 47 bàn thắng trong 14 vòng đấu. Trung bình mỗi trận đội bóng này ghi được 3,4 bàn thắng. Không chỉ có sức mạnh tấn công, hàng phòng ngự của CAND cũng được tổ chức tuyệt vời khi mới chỉ phải nhận 10 bàn trong suốt vòng loại. Đây là thành tích tốt nhất ở bảng B.

Phú Thọ không đặt nặng trách nhiệm ghi bàn cho bất kỳ cá nhân nào khi đã có 12 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng này. cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng Trung du Bắc Bộ là Bùi Long Nhật khi anh đã có 3 pha lập công mùa giải năm nay. Tương tự với Phú Thọ, CAND cũng có tới 16 cầu thủ ghi bàn mùa này. Trong đó, nổi bật lên những cái tên Xuân Kiên, Duy Kiên (5 bàn), Hà Văn Phương, Chính Đăng (6 bàn), Đinh Thanh Bình (7 bàn). Chắc chắn với những gì hai đội đã thể hiện ở vòng bảng, trận đấu giữa hai đội sẽ vô cùng hấp dẫn.

Lịch thi đấu VCK giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020

Đội giành chiến thắng sẽ nhận danh hiệu đồng hạng nhất và giành vé trực tiếp lên chơi hạng Nhất Quốc gia mùa tới. Trong khi đó, 2 đội thua cuộc sẽ thi đấu trận play-off lúc 15h00 chiều 16.11 trên sân 19/8 Nha Trang để tranh chiếc vé cuối cùng lên hạng.

Tất cả các trận đấu trên sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình thể thao - giải trí On Sports (VTC3) cũng như Youtube và Fanpage Next Sports, On Sports, VFF Channel.