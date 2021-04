VCK U.19 quốc gia: An Giang thừa thắng tiếp cựu vương Hà Nội FC

Các cầu thủ trẻ An Giang cho thấy nền tảng thể lực dồi dào, khả năng chớp tấn công chớp thời cơ tốt qua chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam ở trận đầu. Tuy nhiên họ sẽ gặp khó khăn lớn khi chạm trán với cựu vương U.19 Hà Nội FC rất mạnh.

Vĩ Hào chơi ấn tượng trong màu áo U.19 An Giang

Với việc đang có trong tay 3 điểm, nhiều khả năng các học trò HLV Đỗ Trần Công Anh Tuấn sẽ chủ động chơi phòng ngự chắc chắn hòng kiếm ít nhất 1 điểm trước Hà Nội FC. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào với chiều cao 1m77, đánh đầu tốt và dứt điểm khá đa năng là mũi nhọn lợi hại của An Giang mà hàng phòng ngự Hà Nội FC phải lưu tâm.

Trong khi đó ở trận đầu các cầu thủ trẻ Hà Nội chưa chơi đúng phong độ, may mắn cầm hòa Sài Gòn FC ở phút cuối. HLV Nguyễn Sỹ Hải nhanh chóng có những chấn chỉnh với mong muốn các đàn em của Quang Hải phải thi đấu hiệu quả hơn, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội. Đội 5 giàu thành tích nhất lịch sử U.19 Hà Nội FC không muốn để “mất uy danh” nên chắc chắn sẽ hạ quyết tâm giành chiến thắng trước An Giang. Cuộc chạm trán giữa An Giang với Hà Nội FC hứa hẹn hấp dẫn, đáng xem.