VCK U.19 quốc gia: Phan Thanh Bình quyết đưa Đồng Tháp tìm lợi thế trước Bình Định

Đồng Tháp xứng danh là chiếc nôi đào tạo trẻ số bóng đá miền Tây khi liên tục trình làng các lứa cầu thủ trẻ chất lượng. Đội U.19 Đồng Tháp lần này còn có thêm trợ thủ đắc lực trên băng ghế huấn luyện là cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình , hứa hẹn tiến sâu.

U.19 Đồng Tháp hứa hẹn tiến sâu ở vòng chung kết Dương Thu

Ở vòng loại, U.19 Đồng Tháp khẳng định sức mạnh khi vượt qua An Giang, Long An, Bình Phước, đoạt ngôi đầu bảng. Ở vòng chung kết, nhờ rơi vào bảng C dễ thở với Khánh Hòa, Bình Định, Học viện NutiFood nên Đồng Tháp tràn trề cơ hội tiến sâu. Chiến thắng trước Bình Định là mục tiêu mà Đồng Tháp đặt ra. Những cầu thủ nổi bật của Đồng Tháp có Long Hải, Công Minh, Văn Dương, Khắc Lê, Thanh Dinh…Trước giờ tranh tài, HLV Phan Thanh Bình cho biết sẽ cố gắng truyền đạt kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình cho các đàn em để họ chơi tốt trước Bình Định lẫn các đối thủ.

U.19 Bình Định (áo xanh) cố gắng tạo bất ngờ Minh Trần