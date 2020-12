VCK U.21: Tân binh Công An Nhân dân sáng cửa giành vé thứ 2 vào bán kết

Nam Định với 2 chiến thắng liên tiếp đầy thuyết phục trước Đồng Tháp và Công An Nhân Dân đã có trong tay trọn vẹn 6 điểm và chắc chắn giành vị trí nhất bảng kèm một vé vào bán kết, cho dù có bại trận ở trận đấu cuối cùng (gặp chủ nhà Khánh Hòa).

Tấm vé vào bán kết còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa 3 đội bóng còn lại của bảng A. Trong đó tân binh Công An Nhân Dân cho dù vừa để thua đậm với tỷ số 0-3 trước Nam Định nhưng vẫn ‘sáng cửa’ lọt vào vòng đấu giành cho 4 đội mạnh nhất.

Hiện tại đội bóng ngành Công An đang có trong tay 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với hai đối thủ còn lại là Đồng Tháp và Khánh Hòa.

Màn santo ăn mừng của Vủ Hoàng Đắc của Nam Định Khả Hòa

Ở lượt đấu cuối sắp tới, thầy trò HLV Phạm Quang Thành chỉ cần thủ hòa với Đồng Tháp là sẽ chắc chắn giành vị trí thứ 2 ở bảng A kèm tấm vé đi tiếp. Bởi khi đó dù có đánh bại được Nam Định thì chủ nhà Khánh Hòa cũng chỉ kết thúc vòng bảng với 4 điểm như Công An Nhân Dân nhưng vẫn phải chịu xếp sau do kém thành tích đối đầu trực tiếp (Khánh Hòa thua Công An Nhân Dân 0-1 ở trận ra quân).

Trong trường hợp Công An Nhân Dân thất bại trước Đồng Tháp ở lượt đấu cuối, họ vẫn sẽ giữ nguyên số điểm là 3 trong khi đội bóng xứ bưng biền sẽ có 4 điểm.

Công an Nhân dân (phải) hy vọng vào bán kết Khả Hòa

Khi đó, Đồng Tháp sẽ có vé vào bán kết nếu chủ nhà Khánh Hòa không thắng được Nam Định. Còn nếu thầy trò HLV Nguyễn Tý cũng giành trọn được 3 điểm trước đội đầu bảng Nam Định thì Khánh Hòa và Đồng Tháp sẽ cùng có 4 điểm và có cùng thành tích đối đầu với nhau. Khi đó, hai đội sẽ phải so sánh hiệu số bàn thắng-bại với nhau (hiện tại hiệu số của Khánh Hòa là -1 còn của Đồng Tháp là -2) để quyết định tấm vé vào bán kết sẽ thuộc về ai.

Nhìn chung, ngoài Nam Định đã chắc suất vào bán kết, Công An Nhân Dân đang nắm trong quyền tự quyết để giành tấm vé còn lại. Cơ hội là khá sáng sủa và hãy cùng chờ xem thầy trò HLV Phạm Quang Thành có biết cách nắm lấy nó hay không.