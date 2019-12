VFF thu được 238 tỉ đồng trong năm 2019

Theo dự kiến tài chính năm 2019, doanh thu của VFF đạt hơn 165 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ dự án đạt gần 24 tỉ đồng (thu viện trợ từ dự án FIFA là 11,65 tỉ đồng, thu viện trợ từ dự án của AFC, của AFF là 12,33 tỉ đồng) và doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh , dịch vụ là gần 142 tỉ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả những khoản doanh thu nói trên đều khả quan hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra ban đầu. Cụ thể, tính đến hết tháng 12.2019, VFF thu được gần 238 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ dự án là gần 49 tỉ đồng và doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào khoảng gần 190 tỉ đồng. Như vậy, chỉ riêng năm 2019, số tiền mà VFF thu được đã cao gần bằng cả khóa 7 (238 tỉ đồng so với 248 tỉ đồng), chỉ số doanh thu tăng 145% so với năm 2018.