VFF và các tuyển thủ nói gì về án 'phạt nguội' của ông Park Hang-seo?

Ngày 11.2, ông Park đã nhận “trát” từ AFC với nội dung phải nộp phạt số tiền 5.000 USD trong vòng 30 ngày và bị cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu. Ở trận chung kết SEA Games 30 , HLV trưởng của đội U.22 Việt Nam đã bênh vực học trò của mình bằng cách phản đối quyết liệt trọng tài. Nhưng trong khi cầu thủ Indonesia không bị thẻ (dù phạm lỗi với Trọng Hoàng) thì chính ông Park Hang-seo lại nhận thẻ đỏ. AFC đã tiến hành ‘phạt nguội’ ông Park vì lý do này.

Xin được kể thêm các tình tiết sau khi ông Park bị thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30 nói trên. Vì chưa hết bực tức, ông thầy ngườiHàn Quốc còn “hằm hè” đôi co với trọng tài thứ 4. Hình ảnh ông Park ưỡn ngực, đứng sát vào vị trọng tài áo đen là một trong những hình ảnh khó quên nhất của trận chung kết và thậm chí còn gây bão mạng.

Ông Park bị thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 Ảnh

Sự việc chưa dừng lại ở đây, lúc đi vào đường hầm, ông Park tìm cách “lẻn” vào sân nhưng bị cán bộ an ninh bắt gặp và ngăn bằng được. Vị cán bộ này và ông Park “giáp mặt” nhau trong khoảng vài giây, ông Park bước sang bên trái thì “đối thủ” cũng bước sang bên trái, ông bước sang bên phải thì cán bộ an ninh cũng bước sang bên phải. Và cuối cùng ông thầy cá tính mạnh của Việt Nam mới chịu lên khán đài ngồi. Ở trên khán đài, ông còn “đôi co” chuyện gì đó với thành viên của Ban tổ chức trận chung kết. Nhận thấy tình hình không ổn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn - cũng đang dự khán - đã phải vội vã sang can thiệp. Ông Park mới “trật tự” nhưng khuôn mặt vẫn toát lên sự khó chịu.

Ông Park đã phản ứng gay gắt với vị trợ lý của đội tuyển Thái Lan vì ông này đã có ý miệt thị Ảnh:

Ngày 15.2, ông Park sẽ trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc của mình tại Việt Nam. Trong cuộc họp giữa VFF và ông Park dự kiến diễn ra ngày 16.2, rất có thể án phạt sẽ là một trong những nội dung được đề cập đến. Một lãnh đạo VFF chia sẻ với Báo Thanh Niên sáng 12.2: “Những cơn nóng giận của ông Park có thể chỉ là sự bộc phát ở một thời điểm nào đó do thiếu kiềm chế trước những tình huống mà ông thấy bất lợi cho Việt Nam. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng sau án phạt này, ông Park cũng sẽ tiết chế được tính cách của mình”.

Một số tuyển thủ cho hay, ngoài đời ông Park cực kỳ vui vẻ và thân thiện, gần gũi. Nhưng lúc ra sân tập, ông luôn đòi hỏi các học trò phải có sự tập trung tối đa, ông cũng không mắng mỏ hay biểu lộ những cơn nóng giận quá mức. Chỉ có lúc đội thi đấu, ông mới hay nóng tính như vậy. Các tuyển thủ cũng nhấn mạnh rằng, việc ông bị đình chỉ làm nhiệm vụ trên băng ghế chỉ đạo ở trận giao hữu không ảnh hưởng gì đến chất lượng của đội tuyển.