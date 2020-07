VFF, VPF kỷ luật cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sát giờ thi đấu để giúp SLNA?

20 giờ tối qua, HLV trưởng Phạm Minh Đức tỏ ra bức xúc khi trao đổi với báo Thanh Niên: “ Trận derby Xứ Nghệ được nhân dân cả hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trông chờ hàng chục năm nay và nó chỉ cách ước mơ của người dân hai bên cầu Bến Thuỷ ít tiếng đồng hồ nữa. Tuy nhiên, mọi thứ mà hai câu lạc bộ chuẩn bị khá kỹ lưỡng nay đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi quyết định mà VFF vừa ban hành.

Theo quy định, trước khi diễn ra trận đấu một ngày, ban tổ chức sẽ có buổi họp kỹ thuật. Đây là cuộc họp quan trọng nhất, tất cả các vấn đề về công tác tổ chức trận đấu, nhân sự, trang phục của hai đội và tổ trọng tài sẽ được “chốt hạ” trong buổi họp này. Chiều 11.7, sau buổi họp kỹ thuật diễn ra vào lúc 15 giờ CLB, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không hề nhận được thông báo nào rằng cầu thủ Mansaray sẽ phải nghỉ thi đấu vì dính kỷ luật.

Thế nhưng, 18 giờ 30, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận được thông báo, cầu thủ chủ chốt của đội bóng bị đình chỉ thi đấu 2 trận tại vòng 9 (gặp Sông Lam Nghệ An) và vòng 10 (tiếp TP HCM) với lý do cầu thủ này đã bị phạt nguội do phạm lỗi với Nguyễn Phong Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 V-League chiều ngày 6.7. Chúng tôi hết sức bất bình vì trong trận đấu, trọng tài đã không đưa ra thẻ phạt nào dành cho Mansaray. Kể từ đó đến trước chiều ngày 11.7, Ban kỷ luật VFF cũng không đưa ra hình thức xử phạt nào. Trong buổi họp báo kỹ thuật, danh sách các cầu thủ nghỉ vòng 9 cũng không hề có tên cầu thủ Mansaray. Vậy mà đùng một cái thông báo kỷ luật lại đến sau khi mọi thứ từ cuộc họp kỹ thuật đã xong”.

Ông Phạm Minh Đức nói; "Nếu cầu thủ phạm lỗi trên sân, trọng tài sót thẻ thì giám sát đã báo cáo và nếu có phạt nguội thì phải công bố sớm chứ đâu thể 5 ngày trôi qua, sát giờ thi đấu của vòng sau rồi mới công bố. Chúng tôi đã lên đấu pháp, chuẩn bị mọi thứ một cách chỉn chu, đùng một cái nhận văn bản một cách lạ lùng nhu vậy. Xử lý như thế là vô cùng thiếu chuyên nghiệp và rõ ràng có động cơ không lành mạnh”.

Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng bức xúc: “ Rõ ràng, đây là một quyết định thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của Ban kỷ luật VFF cũng như Ban điều hành VPF. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho trận derby lịch sử này. Thế nhưng, cách làm của VFF và VPF là thiếu chuyên nghiệp khi đã phá nát tất cả. Sự việc đã diễn ra 5 ngày và VFF không đưa ra hình phạt nào, 5 ngày đó VFF đã làm gì? Tại sao ngay trước khi trận đấu diễn ra, hình phạt mới được đưa ra, một văn bản được ban hành chỉ trong một thời gian rất ngắn đến tên cầu thủ cũng viết sai.Đây là cách xử lý rất cảm tính, tùy tiện, chứ đâu phải muốn xử ép là xử. Nếu không các giải đấu sẽ tiếp tục chìm trong những cơn thịnh nộ bởi cách làm thiếu chuyên nghiệp bấy lâu nay”.

Nhìn rộng ra, giới hâm mộ dễ dàng nhận ra cách xử ép này của VFF và VPF là có thể muốn giúp cho SLNA khi đội bóng xứ Nghệ đã thua liên tiếp 3 trận, đang rơi tự do và nhất là họ đã kêu ca dữ dội về công tác trọng tài ở trận thua Quảng Nam. Vào thời điểm này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có phong độ tốt hơn và ngoại binh chất lượng hơn nên nếu Mansaray bị kỷ luật sát giờ thi đấu, sức mạnh tấn công và tâm lý vào trận của thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó có lợi cho ai thì chắc chỉ có VFF và VPF mới có câu trả lời với người hâm mộ!.