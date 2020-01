Vi rút Corona hoành hành: Bóng đá Việt Nam sẽ tạm hoãn?

Đầu tháng 11 vừa qua, được sự chỉ đạo của VFF, VPF đã tiến hành hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 và tiến hành bốc thăm lịch thi đấu mùa giải mới. Theo đó, trận Siêu Cúp quốc gia giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 7.2.2020 trên sân Thống Nhất. Cúp Quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 9.2.2020 còn V-League sẽ khai mạc vào ngày 21.2.2020.

VPF ấn định các ngày mở màn các giải đấu trên đây sau khi bàn bạc kỹ với các bộ phận chức năng của VFF cũng như Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Vì lộ trình thi đấu của cả mùa giải có liên quan mật thiết đến kế hoạch tập trung của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2020.

Tuy nhiên, thực tế khách quan lại đang tác động đến lịch thi đấu đã được VPF công bố. Trong những ngày vừa qua, Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của vi rút Corona (viết tắt là nCoV) gây ra. Chiều 30.1.2020, tại Văn phòng Chính phủ, chủ trì cuộc họp bàn biện pháp phòng chống nCoV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Bùng phát dịch do viêm phổi Vũ Hán là rất nghiêm trọng, nhanh ở phạm vi toàn cầu. Do đó phải đề cao cảnh giác, tránh nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng”.

Các cầu thủ cũng ý thức rất cao về việc giữ gìn sức khỏe Ảnh: Facebook nhân vật

Đã có một số hoạt động ở các lĩnh vực khác đã phải tạm dừng do lo ngại lây lan bệnh viêm phổi Vũ Hán nói trên. Trong bối cảnh này, các hoạt động liên quan đến bóng đá có thể cũng phải tính đến phương án đảm bảo an toàn cho khán giả. Vì các trận đấu thường thu hút số lượng đông khán giả đến xem tại các sân vận động. Nguy cơ lây nhiễm không phải không có.

Trận Siêu Cúp vào ngày 7.2 và ngay sau đó là Cúp Quốc gia khởi tranh vào ngày 9.2, rất có thể vào đúng thời điểm bệnh viêm phổi do chủng mới nCoV vẫn còn đang hoành hành.

Cho đến hết ngày 30.1.2020, VFF và Ban tổ chức trận Siêu Cúp cũng như Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thuộc Công ty VPF chưa đưa ra quyết định tạm dừng. Nhưng không loại trừ khả năng, VFF và VPF cũng phải tính đến phương án xấu nhất. Một quan chức VPF cho biết: “Chúng tôi đang cân nhắc và sẽ có quyết định sớm nhất”.