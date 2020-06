Vì sao Sài Gòn FC bay cao khi quật ngã 'ông lớn' Hà Nội và TP.HCM?

Không phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn FC thắng cả á quân TP.HCM lẫn đương kim vô địch Hà Nội bằng một lối chơi khôn ngoan biết mình biết ta. Trong cả 2 trận này, Sài Gòn FC luôn đặt mình ở thế kèo dưới, đá với đội hình thấp bằng việc tập trung xây dựng một lối đá chặt chẽ, phòng thủ với số đông để bịt hết không gian không cho các sao như Công Phượng, Xuân Nam, Phi Sơn của TP.HCM hay Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng của Hà Nội tự do hoạt động.

Với thế trận giăng ra kín kẻ như vậy mục đích của Sài Gòn FC là làm các chân sút đối phương trở nên nóng nảy trong việc tìm cơ hội ghi bàn, từ đó sẽ dễ bị áp lực tâm lý và không thể hiện tốt khả năng của mình. Quả 11m của Văn Quyết sút hỏng là 1 ví dụ.

Chấp nhận để cho đối thủ kiểm soát bóng nhiều, nhưng cách chơi của Sài Gòn FC không hề bị rối mà ngược lại luôn biết thích nghi theo kiểu đối phó kiểu nào cũng được. Chẳng hạn khi cần đá ban bật nhanh như cách của TP.HCM hay Hà Nội thể hiện thì Sài Gòn FC dĩ độc trị độc. Cần phóng những đường bóng dài để cho cặp tiền đạo ngoại dùng tốc độ, kỹ thuật khéo léo xé nát hàng thủ đối phương thì Sài Gòn FC vẫn có thể vận dụng rất nhanh.

Sài Gòn FC cho thấy họ chơi chững chạc trước Hà Nội mạnh hơn mình Vy Khánh

Hoặc cách chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công với đội hình tràn lên rất nhanh cho thấy thể lực cũng như tư duy của cầu thủ rất ổn định và luôn mạnh mẽ, có thái độ tập trung rất cao. Điều đó chứng tỏ đấu pháp mà HLV Vũ Tiến Thành xây dựng cho đội bóng của mình rất đa dạng hệt như cách mà HLV Calisto từng áp dụng cho đội tuyển Việt Nam những năm thập niên 2000.

Nụ cười chiến thắng của HLV Vũ Tiến Thành Vy Khánh

Dĩ nhiên như ông Thành thừa nhận Sài Gòn FC thắng 2 đối thủ lớn này cũng có phần may mắn do TP.HCM và Hà Nội không tận dụng tốt cơ hội. Nhưng may mắn không phải tự nhiên mà tới mà đó chính là sự chuẩn bi nghiêm túc và sự nghiên cứu, đánh giá đúng đối phương để đưa ra một đội hình phù hợp cùng với trạng thái thi đấu luôn được kiểm soát tốt nhất. Đặc biệt ông Thành đã xây dựng cặp tiền vệ trung tâm chơi rất tự tin và an toàn là Cao Văn Triền và Ngô Xuân Toàn, sau đó có thêm Minh Trung.

Các cầu thủ này về đẳng cấp không thể sánh với Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh hay Đỗ Hùng Dũng, Phạm Thành Lương nhưng lại chơi rất hiệu quả, lên xuống nhịp nhàng, điều tiết thông minh, luôn giữ nhịp một cách âm thầm nhưng cũng sẵn sàng bùng nổ một cách đúng lúc. Nhờ vậy mà Sài Gòn FC đã tung ra đòn quyết định để Pedro hay Geovani kết liễu đối phương.

Bầu Hiển xuống sân chia vui với Sài Gòn Vy Khánh

Bất bại sau 7 vòng, đặc biệt quật ngã cả 2 ông lớn đương kim vô địch và á quân V-League không thề nói khác đó là kỳ tích của Sài Gòn FC. Nhưng như ông Vũ Tiến Thành thừa nhận Sài Gòn FC vẫn còn hạn chế là khó đá với các đội ở “kèo dưới”, chằng hạn như suýt thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước. Vì thế với đội bóng này bản lĩnh vẫn là điều cần phải trui rèn hơn nữa nếu muốn bay cao một cách hùng hồn ở mùa giải này.