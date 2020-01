Vì sao VĐV thể thao Việt Nam lại không được thưởng tết?

Số tiền gần 4 triệu đồng không phải là nhiều nhưng dù sao các tuyển thủ đang thi đấu cho đội nữ TP.HCM 1 như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy cũng còn may mắn hơn so với các đồng nghiệp ở những đội bóng đá nữ khác. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (đội nữ Hà Nam) nói: “Chúng tôi được đội cho 200.000 đồng tiền tàu xe kèm gói quà tết. Cũng không dám đòi hỏi hơn vì CLB còn nghèo mà ngân sách nhà nước thì không có khoản chi tết. Những năm không có tiền thưởng SEA Games hay giải vô địch Đông Nam Á, đúng là mỗi khi tết đến, thấy chạnh lòng. Năm nay, SEA Games 30 , đội nữ được thưởng lớn vì đoạt HCV. Chúng tôi giờ đã nhận được chừng một nửa, mỗi người khoảng 400 triệu đồng đối với cầu thủ được xếp loại A. Các doanh nghiệp chưa giải ngân hết nên hy vọng trước tết sẽ được nhận nốt nửa còn lại. Tôi gửi ngân hàng, chỉ lấy ra một ít tiêu tết thôi”. Chưa hết, VĐV đã không có tiền tết mà khi nghỉ tết còn bị trừ tiền công. Như các cầu thủ đội nữ Hà Nam, trước đây tiền công là 80.000 đồng/ngày, mới tăng lên 180.000 đồng/người/ngày. Nhưng tết vì không tập nên không được hưởng.

Là đơn vị đóng góp thành tích tốt nhất, nhiều nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 nhưng cũng vì cơ chế ngặt nghèo mà Hà Nội không thể “xé rào” thưởng tết cho VĐV. Kiếm thủ Vũ Thành An nói: “Có năm chúng tôi được quyển lịch, có năm được túi quà tết. Năm nay chưa biết có gì hơn không nhưng chắc cũng vẫn thế thôi. Lịch hay quà tết đều của bộ môn đấu kiếm Hà Nội cho VĐV. Chứ đơn vị chủ quản không cho tiền. Cũng may có khoản thưởng SEA Games. Tôi được 2 HCV, nhà nước thưởng 90 triệu đồng, Hà Nội thưởng 110 triệu đồng - trừ 10% tiền thuế, nhận về 100 triệu đồng”. Một số địa phương thưởng rất lớn cho VĐV giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 nhưng lại không thưởng tết. Chẳng hạn 4 tuyển thủ đội bóng đá nữ Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Khổng Thị Hằng được Quảng Ninh thưởng 150 triệu đồng/người, song khi hỏi tiền tết được bao nhiêu, đều lắc đầu. Hay như Hải Phòng cũng không thưởng tết dù thưởng SEA Games thuộc loại “khủng”: Thủ môn Văn Toản của đội U.22 Việt Nam, Nguyễn Việt Anh (aerobic), Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy), Vũ Ngọc Sơn (kurash) được thưởng 200 triệu đồng/người vì giành HCV SEA Games.