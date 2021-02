Vì sao Yohan Cabaye không thể chơi tại V-League?

V-League 2021 từng rộ lên tin đồn Viettel liên hệ mời Cabaye về nhằm tăng cường lực lượng để thi đấu ở AFC Champions League . Đây chỉ là một trong vài ông lớn có tham vọng hàng đầu VN từng ngỏ ý mời tiền vệ tài hoa này đầu quân. Tiếc rằng, vì những lý do khác nhau mà các đội bóng phía bắc đã phải nói lời từ chối dù mức giá 500.000 euro/2 năm cùng mức lương 20.000 euro/tháng không phải là quá cao so với danh tiếng, đẳng cấp của cầu thủ đá 21 trận cho AS Saint-Etienne ở Ligue 1 và Europa League mùa trước.