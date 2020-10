Viettel thẳng tiến đến ngôi vô địch V-League nhờ 'động cơ'… Nghệ An

9 điểm tuyệt đối trước HAGL, đội TP.HCM và Becamex Bình Dương giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng tạo ra cú bứt phá ngoạn mục. Họ tích lũy một điểm số đáng kể và soán ngôi số 1 của Sài Gòn FC một cách rất xứng đáng. Cú tăng tốc thần kỳ đã tạo một động lực không hề nhỏ trước khi Viettel phải giáp mặt với những đội cạnh tranh trực tiếp với mình như Hà Nội FC, Sài Gòn FC ở những vòng đấu tới đây.

Nhìn từ chính phong độ của Viettel năm nay so với cùng thời điểm năm ngoái, đội bóng áo lính đã có một sự bứt phá rất đáng khen ngợi. Viettel không những trụ hạng sớm mà đạt được những kết quả trong mơ. Điển hình là cũng 16 vòng đấu nhưng năm ngoái, Viettel chỉ đứng thứ 8 với 20 điểm. Thậm chí vào thời điểm đó, cơ hội trụ hạng vào của Viettel cũng chưa thực sự chắc chắn. Nhưng năm nay, cũng trải qua 16 trận đấu, thứ hạng của Viettel đang là vị trí số 1 với 31 điểm.

“Các cầu thủ đã có kinh nghiệm hơn sau 1 năm thi đấu ở V-League hồi năm ngoái”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ. Bản thân cựu danh thủ CLB Thể Công cũng đưa ra những lý do giúp Viettel thi đấu thăng hoa. Đó là sự hiện diện của những cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong đội hình. Năm ngoái, Viettel có Quế Ngọc Hải . Còn năm nay, việc chi ra một khoản tiền lớn đã giúp họ có được thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc . Nếu như Nguyên Mạnh trở thành điểm tựa vững vàng hơn nơi hàng thủ (chỉ thủng lưới 16 bàn so với con số 21 bàn của những thủ môn Viettel bắt sau 16 trận năm ngoái) thì việc chiêu mộ Khắc Ngọc chẳng khác nào giúp Viettel sở hữu một chiếc thang máy luân chuyển bóng giữa tuyến phòng ngự và hàng công.