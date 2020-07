Vòng 8 V-League: Hà Nội vượt khó, TP.HCM quyết giữ ngôi đầu

Cuộc chạm trán giữa Hà Nội (hạng 6) với Viettel (hạng 4) trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 5.7 được xem là trận đấu tâm điểm vòng 8 V-League 2020. Đương kim vô địch Hà Nội đang gặp khó với hàng loạt ca chấn thương trong khi phong độ Hùng Dũng, Văn Quyết chưa tốt sẽ gặp thách thức lớn trước dàn sao Viettel vốn không bị sức mẻ lực lượng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Viettel trả món nợ hay thua trước Hà Nội đồng thời “bay cao” trên bảng xếp hạng. Tong khi đó nếu thua trận này, Hà Nội trước nguy cơ bị văng khỏi tốp 8 trên bảng xếp hạng.

Hà Nội gặp khó khi chạm trán Viettel trong tình cảnh thiết hụt lực lượng Độc Lập

17 giờ ngày 5.7 vòng 8 V-League còn có cuộc chạm trán giữa đội bét bảng Quảng Nam với SLNA (hạng 5) vốn đang sa sút phong độ. Quảng Nam vừa thay tướng mong đổi vận trong khi SLNA sau 6 trận bất bại bất ngờ thua liên tiếp 2 trận, buộc “siết” lại tinh thần để chiến đấu cho mục tiêu nằm trong tốp 8 V-League 2020. Ở trận cùng giờ, Sài Gòn (hạng nhì) chơi trên sân Lạch Tray của Hải Phòng (hạng 10) với mục tiêu tiếp tục bay cao. Sau chiến thắng trước Hà Nội, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đang hưng phấn tinh thần, nhiều khả năng giữ được kỷ lục bất bại.

Quảng Nam thay tướng mong đổi vận trước SLNA VPF

Ngày 6.7 với tâm điểm trên sân Thống Nhất khi đội dẫn đầu bảng xếp hạng TP.HCM chạm trán đội bóng láng giềng Becamex Bình Dương (hạng 3). Công Phượng cùng đồng đội được đánh giá cao hơn nhưng dàn sao trẻ Becamex Bình Dương với Tiến Linh, Tấn Tài đang chơi ấn tượng ở V-League 2020, sẵn sàng tạo bất ngờ cho đối thủ. Bất lợi cho Becamex Bình Dương ở trận này khi thiếu vắng tiền vệ đội trưởng Tô Văn Vũ vì thẻ phạt.

Huỳnh Tấn Tài cùng Sài Gòn FC quyết giữ kỷ lục bất bại Độc Lập

Các trận còn lại vòng 8 V-League 2020, Thanh Hóa (hạng 7) sau mạch thăng hoa 3 chiến thắng liên tiếp quyết “giữ đôi chân trên mặt đất” khi đấu với SHB.Đà Nẵng (hạng 11). Từ đội bét bảng, Thanh Hóa lột xác khi thay tướng, cùng HLV Nguyễn Văn Công “bay” thẳng vào tốp 8 và tràn trề cơ hội nằm trong nhóm tranh vô địch. HAGL (hạng 9) chơi trên sân nhà Pleiku tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hạng 12) hứa hẹn ít nhất có điểm để tiếp tục đua vào tốp 8. Dược Nam Hà Nam Định (hạng 13) làm khách trên sân Cẩm Phả gặp Than Quảng Ninh (hạng 8) dự báo lành ít dữ nhiều. Vừa thay tướng có ngay chiến thắng để thoát vị trí bét bảng xếp hạng nhưng Nam Định bị đánh giá thấp hơn so với Than Quảng Ninh vốn đang khát điểm tranh đua trong tốp đầu V-League 2020.

Lịch thi đấu, lịch trực tiếp vòng 8 V-League 2020: