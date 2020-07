Vòng 9 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020: Nóng bỏng trận đại chiến phố biển

Tính đến trước trận tâm điểm lúc 17 giờ hôm nay giữa Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu thì 3 đội dẫn đầu đang cùng 16 điểm là Khánh Hòa, Bình Định và Phố Hiến. Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ tư nhưng cũng chỉ kém 1 điểm. Tình hình này khiến các trận còn lại của vòng 9 sẽ vô cùng căng thẳng mà giữ phần quyết định sẽ là cuộc đại chiến phố biển tại sân 19/8 Nha Trang.

Khánh Hòa có lợi thế sân nhà khi từng giành đến 3 trận thắng và 1 hòa tại thánh địa của mình nên tràn đầy tự tin để tìm 3 điểm, “cắt đuôi” đối thủ và tạo đà cho trận đại chiến ở vòng 10 gặp Bình Định tại Quy Nhơn. Nhưng vấn đề của Khánh Hòa là phong độ của toàn đội 2 trận gần nhất không tốt (thua An Giang và Huế) nên việc duy trì được tính chiến đấu và sự ổn định của Lâm Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh, Trần Đình Kha và đồng đội là không dễ dàng.

Trong khi đó Bà Rịa-Vũng Tàu đang được xem là “Vua sân khách” khi 4 trận xa hậu cứ họ thắng 2 (Huế và Long An), hòa 1 (An Giang) và chỉ bất ngờ khi thua Bình Phước. Ở trận đấu tại Nha Trang hôm nay 1 điểm chắc chắn là điều mà HLV Minh Chiến cùng toàn đội hướng đến vì nếu các đối thủ tốp trên sẽ phải giằng co nhau ở 2 lượt cuối (Bình Định gặp Khánh Hòa và Phố Hiến gặp Bình Định) thì Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ gặp 2 đội nhẹ hơn là Tây Ninh và Đắk Lắk.

Lê Minh Bình (phải) sẽ giúp Bà Rịa Vũng Tàu vượt lên? VPF

Ở 2 trận còn lại chiều nay, Phố Hiến có thể kéo dài thành tích bất bại vì sân nhà là nơi họ toàn thắng từ đầu giải đến giờ. Huế dù mới thắng Khánh Hòa nhưng đá sân khách kết quả thường không ổn định. Còn An Giang đá tại Cao Lãnh hy vọng có điểm trước Đồng Tháp.