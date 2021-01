Vòng loại giải U.19 : Đội bóng của Văn Quyến thắng đậm, HAGL lại bị cầm hòa

Tại bảng A trên sân Viettel dù rất nỗ lực nhưng chủ nhà vẫn không thể vượt qua kỳ phùng địch thủ Hà Nội và chấp nhận chia điểm bằng trận hoà 1-1. Cầu thủ Đặng Tuấn Phong của Viettel chính là người đá phản lưới nhà ngay phút thứ 9 giúp Hà Nội dẫn trước. Nhưng chỉ 10 phút sau, Khuất Văn Khang đã lập lại thế cân bằng khi gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này khiến Viettel vẫn chưa thể bật lên được, đòi hỏi họ phải nỗ lực hơn ở những trận tới.

Trong khi đó đương kim vô địch PVF sau trận ra quân thắng dễ dàng trước Công an nhân dân đã thực sự gặp khó trước Thanh Hoá chơi kiên cường và bị đối thủ cầm chân 1-1. Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (14) đưa PVF vượt lên dẫn trước ở phút thứ 6 nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Thanh Hóa đã lập lại thế quân bình bằng bàn gỡ hòa của Phạm Minh Chiến (19). Với kết quả hòa nhau này, bảng A không có đội nào toàn thắng cả 2 trận để tạo ưu thế . Trận còn lại Nam Định thắng ngược Công an Nhân dân 2-1 do Trần Ngọc Sơn và Trần Đức Trung ghi chỉ trong 3 phút (80 và 83). Trước đó Công an nhân dân dẫn trước do Đinh Công Đĩnh ghi bàn. Xen kẻ giữa 2 bàn thắng của Nam Định là thẻ đỏ của Hà Trọng Tuyên số 15 của Công an Nhân dân.

Với những kết quả này, PVF tạm dẫn đầu với 4 điểm, hiệu số 5/1, kế đến Hà Nội và Thanh Hoá cùng 4 điểm, hiệu số lần lượt là 3/1 và 2/1 xếp nhì và bà. Nam Định có 3 điểm xếp thứ tư trên Viettel 1 điểm hạng năm và tạm cuối bảng là Công an nhân dân với 0 điểm.

Xuân Bắc (14) ghi bàn cho PVF PVF

Nhưng Thanh Hóa luôn chơi rất hay bằng các pha không chiến và phản công quái dị PVF

Ở bảng B, Sông Lam Nghệ An của các HLV Phạm Bùi Minh- Phạm Văn Quyến- Lê Kỳ Phương chứng tỏ sức mạnh khi thắng chủ nhà Kon Tum 3-0 do Lê Văn Qúy, Đình Xuân Tiến và Hồ Anh Dũng ghi. Rõ ràng Văn Quyến có mặt trong BHL vẫn đang là người mang vận may đến cho đội bóng xứ Nghệ. Còn học viện NutiFood với sự dẫn dắt của HLV Graechen Guilliame ra quân trận đầu đã thắng SHB Đà Nẵng 2-1. Trận này diển ra rất hay khi 2 đội đều chơi cống hiến, tạo nên tốc độ trận đấu nhanh, dồn dập. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt vẫn là tay săn bàn thượng thặng của học viện NutiFood khi mở tỉ số ở phút 37. Vào hiệp 2, Lê Anh Toàn gỡ hòa cho đội bóng của HLV Huỳnh Quốc Anh ở phút 64. Nhưng niềm vui của đoàn quân sông Hàn ngắn chẳng tày gang. Chỉ 4 phút sau, Nguyễn Khánh Duy đã nâng tỉ số lên 2-1 cho đội học viện NutiFood.

Học viện NutiFood trong trận thắng Đà Nẵng Quang Vinh

Với kết quả này thứ hạng bảng B như sau: SLNA 6 điểm xếp nhất, NutiFood 3 điểm thứ nhì, Thừa thiên Huế và Kon Tum cùng 1 điểm tạm xếp hạng ba, tư. Đứng chót bảng là Đà Nẵng chưa có điểm nào sau 2 trận. Có thể thấy rõ tại bảng B cuộc tranh chấp vé đầu chủ yếu chỉ diễn ra giữa SLNA và học viện NutiFood, 2 đội đã vào chung kết U.17 năm rồi.

Trần Đình Thành (20) đi bóng tấn công trước hàng thủ Kon Tum Quang Vinh

Nếu Văn Quyến đang cùng SLNA thăng hoa bao nhiêu thì tại bảng C HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng khi hòa tiếp trận thứ 2 trước Quảng Nam. Lần này vẫn là 0-0 hệt như trận hòa không bàn thắng trước Bình Định ở ngày đầu. Người hâm mộ cảm thấy hình như áp lực tâm lý của các cầu thủ trẻ phố Núi quá lớn khiến đội chân như đeo chì. Dù kỹ thuật của HAGL là miễn bàn khi họ đều chơi rất lắt léo, xử lý tinh tế, gọn gàng nhưng kỹ thuật dứt điểm, tận dụng cơ hội lại quá yếu.

HAGL (áo đỏ) vẫn không biết thắng Minh Trần

Đăk Lăk vượt qua TP.HCM Minh Trần

Niềm vui của Phú Yên sau khi thắng Bình Định Minh Trần

Tình hình này nếu không cải thiện, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh có thể mất vé nhất nhì bảng này về tay Đăk Lăk hay Quảng Nam, 2 trận còn lại Đăk Lăk phải đợi đến phút 89 mới ghi bàn duy nhất của Trần Đức Long để vượt qua TP.HCM, còn Phú Yên đã quật ngã Bình Định 2 bàn không gỡ do Phạm Tấn Hưng và Võ Kim Nguyên ghi.

Ở bảng này, Đăk Lăk là đội duy nhất có 2 trận thắng được 6 điểm, xếp nhì là Quảng Nam 4 điểm, Phú Yên tạm xếp thứ ba với 3 điểm, HAGL có 2 điểm xếp thứ tư, Bình Định 1 điểm hạng năm còn TP.HCM thua cả 2 trận xếp chót bảng.

Đoàn Quốc Vinh (8) gỡ hòa cho Sài Gòn FC Bá Duy

Đỗ Thanh Tài (11, Khánh Hòa) ghi bàn trong trận gặp Bến Tre Bá Duy

Trên sân Nha Trang, chủ nhà đã dội mưa gôn vào lưới Bến Tre đến 5-0 do Trần Khánh Dũng (7) ghi 3 bàn. Đỗ Thành Tài và Phạm Hoài Thái ghi 2 bàn còn lại. Trong khi đó Đồng Nai đã để vuột chiến thắng thứ 2 sau khi dẫn trước Sài Gòn FC do Đỗ Đức Đạt ghi trong hiệp 1. Nhưng gần hết trận, họ đã để Đoàn Quốc Vinh gỡ hòa cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Hòa 1-1 nhưng Đồng Nai vẫn tạm dẫn đầu với 4 điểm, Khánh Hòa vươn lên nhì bảng với 3 điểm bằng với Becamex Bình Dương nhưng đá nhiều hơn 1 trận, Sài Gòn FC 1 điểm tạm xếp thứ tư còn Bến Tre 0 điểm đứng chót bảng.

Lê Hoàng Tý (21) của Cần Thơ (phải) ghi bàn Khả Hòa

Long An trở thành đội thứ 3 sau SLNA và Đăk Lăk toàn thắng 2 trận. Thầy trò HLV Lương Quốc Bảo đã có trận thắng đậm 3-0 trước An Giang do Nguyễn Phúc Vân Anh (12) ghi 2 bàn và Nguyễn Quốc Trung (14) ghi bàn còn lại. Trong khi đó Đồng Tháp gặp hạn cũng như HAGL khi bị Tiền Giang cầm chân 1-1. Lê Thanh Dinh (5) đưa đội bóng của cặp HLV Bùi Văn Đông- Phan Thanh Bình vượt lên dẫn trước ở phút 79, nhưng đội bóng xứ sen hồng đánh mất sự tập trung ở những phút cuối khi để Trần Duy Quan (19) gỡ hòa cho Tiền Giang. Bất ngờ ở bảng này là chủ nhà Bình Phước dù được đánh giá cao hơn Cần Thơ lại thất bại 1-2. Nguyễn Thành Trí giúp Bình Phước dẫn trước, nhưng 2 bàn thắng của Lê Hoàng Tý và Trần Đàm Phúc Thịnh đã giúp đội bóng Tây đô ngược dòng giành 3 điểm.

Lê Thanh Dinh (5) của Đồng Tháp mở tỉ số

Trần Duy Quan (19) của Tiền Giang gỡ hòa Khả Hòa

Bảng này Long An 6 điểm dẫn đầu kế đến là Tiền Giang 4 điểm xếp nhì, Cần Thơ 3 điểm hạng ba, Đồng Tháp 2 điểm đứng thứ tư, Bình Phước 1 điểm hạng 5, An Giang chưa có điểm nào xếp chót bảng.