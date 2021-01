Vòng loại U.19 : Đàn em Công Phượng thất bại, hậu duệ Tiến Linh ghi 5 bàn/ trận

Sau hững trận hoà và thua đáng tiếc, chủ nhà bảng A U.19 Viettel đã lấy lại phần nào hình ảnh của mình tại vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2021 khi có chiến thắng đầu tiên ở lượt trận thứ tư vào chiều 18.1. Thấy trò HLV Nguyễn Minh Tiến đã vượt qua đội kém nhất bảng là Công an Nhân dân với tỉ số đậm 4-0 do Nguyễn Văn Tú ghi 2 bàn, các bàn còn lại do Nguyễn Thành An và Nguyễn Thành Đạt lập công. Chiến thắng này giúp Viettel có 4 điểm đã vớt vát lại phần nào hy vọng chạy đua vé vào vòng chung kết dù khoảng cách giữa Viettel với 2 đội xếp trên là PVF và Hà Nội vẫn là con số không dễ san bằng.

Chính PVF tiếp tục cùng với Hà Nội thể hiện sự ổn định và tiếp tục bay cao ở bảng A sau khi đội bóng đến từ Hưng Yên thắng Nam Định 1-0 do Nguyễn Anh Tuấn ghi. Nhưng hay hơn cả chính là Hà Nội đã vượt qua Thanh Hóa 1-0 với bàn thắng duy nhất do Nguyễn Văn Trường ghi. Có thể nói quyết tâm của đội bóng thủ đô rất lớn bởi sau khi Viettel thua và PVF hòa Thanh Hóa, tưởng chừng như đội mạnh thứ 3 trong bảng là Hà Nội sẽ khó vượt qua ‘khúc xương” khó chịu này. Nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Sỹ Hải đã chơi rất tập trung và gắn kết để cuối cùng có bàn duy nhất vừa đủ để duy trì vị trí ở tốp đầu. Trận này cũng rất căng thằng khi có đến 6 thẻ vàng, trong đó 5 dành cho Thanh Hóa.

PVF vượt qua Nam Định

Thầy trò PVF chia vui với chiến thắng PVF

Như vậy hiện Hà Nội và PVF tạm dẫn đầu sau 4 lượt với 10 điểm, kế đến là Thanh Hoá 5 điểm, Nam Định và chủ nhà Viettel cùng có 4 điểm đứng hạng tư và năm, xếp chót bảng là Công an nhân dân với 0 điểm.

Tại bảng B, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp tục cho thấy họ quá mạnh so với các đối thủ trong bảng khi thắng tiếp trận thứ 4 trước U.19 Thừa thiên Huế với tỉ số 3-1. 3 bàn thắng do Nguyễn Công Huy (9), Trịnh Hoàn Cảnh (2) và Hồ Anh Dũng (4) ghi. Bất ngờ đã xảy ra ở trận còn lại khi chủ nhà Kon Tum quật ngã một ứng viên sáng giá trong bảng là học viện NutiFood, đội từng giành á quân U.17 năm rồi với ti số 1-0. Bàn thắng duy nhất do Phạm Duy Hảo số 10 ghi.

Nguyễn Công Huy (9) ghi bàn cho SLNA Quang Vinh

Kon Tum không được đánh giá cao nhưng nhờ sự quyết tâm và có sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nên chơi như lên đồng, trong khi đàn em của Công Phượng trong màu áo NutiFood sau thất bại trước SLNA vẫn chưa 'hoàn hồn" nên chơi như mơ ngủ. Dù cầm bóng tấn công nhiều và tạo thế trận lấn lướt nhưng các chân sút của thầy Giôm vẫn rất vô duyên với các cơ hội. Nhiều người chứng kiến thấy HLV của đội Học viện NutiFood liên tục ra hò hét sát đường biên nhưng vẫn không sao sốc được lối chơi của đội bóng mình.

Thầy Giôm liên tục hò hét Quang Vinh

U.19 Kon Tum gây sốc khi quật ngã đàn em Công Phượng Quang Vinh

Với kết quả này thứ hạng bảng B như sau: SLNA 12 điểm xếp nhất, Kon Tum 4 điểm vươn lên thứ nhì, NutiFood và Đà Nẵng cùng có 3 điểm tạm xếp thứ ba và tư. Đội Thừa thiên Huế 1 điểm tạm đứng chót bảng.

Ở bảng C. Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu sau khi quật ngã Bình Định 1-0 do Nguyễn Văn Lượng (18) ghi. Chủ nhà HAGL có chiến thắng thứ 2 khi vượt qua Đăk Lăk 3-0 do Lê Văn Trương, Trần Gia Huy và Đình Thành Đạt ghi. Trận còn lại Phú Yên thắng TP.HCM 2-0 do Phan Tiến Huy và Nguyễn Hữu Tín ghi ở phút 89 và 90+3 ghi. Như vậy Quảng Nam được 10 điểm tạm xếp nhất, HAGL có 8 điểm vươn lên nhì bảng, Đăk Lăk và Phú Yên cùng được 6 điểm xếp thứ ba và tư trên Bình Định 4 điểm đứng hạng năm còn TP.HCM thua cả 4 trận xếp chót bảng.

Đình Hoàng Hốn (10) ghi 5 bàn cho Bình Dương Bá Duy

Thế trận giằng co tiếp tục ở bảng D khi Khánh Hòa hòa 2-2 với Sài Gòn FC. Bùi Văn Bình (17) giúp đội khách vượt lên dẫn trước, nhưng đội chủ sân Nha Trang đã lật ngược tình thế dẫn lại 2-1 do Trần Khánh Dũng (7) và Lê Ngọc Hưng (2) ghi. Tuy nhiên Khánh Hòa không thể có được chiến thắng khi phút 85, Nguyễn Trung Kiên (7) gỡ hòa cho Sài Gòn FC. Trận còn lại Becamex Bình Dương tháng đậm Bến Tre 7-0, trong đó Đinh Hoàng Hốn lập kỷ lục ghi 5 bàn trong 1 trận. 2 bàn còn lại do Nguyễn Thế Được (12) và Bồ Bùi Đình Đông (15) ghi. Như vậy Becamex Bình Dương vươn lên dẫn đầu bảng D với 7 điểm, Đồng Nai và Sài Gòn cùng 5 điểm xếp thứ nhì và ba bảng, Khánh Hòa với 4 điểm tạm xếp thứ tư còn Bến Tre 0 điểm sau khi thua 4 trận đứng chót bảng.

Niềm vui của Sài Gòn FC khi Bùi Văn Bình (17) ghi bàn Bá Duy

Khánh Hòa ghi bàn dẫn ngược lại Bá Duy

Trên sân Bình Phước, Cần Thơ tiếp tục thi đấu ấn tượng khi hòa Đồng Tháp 2-2. Lê Tài Nguyên (20) ghi bàn dẫn trước cho Cần Thơ, sau đó 2 cầu thủ vừa gành huy chương đồng U.21 là Phùng Khắc Lê và Đặng Văn Dương ghi bàn giúp đội bóng xứ sen hồng dẫn lại 2-1. Tuy nhiên ở cuối hiệp 2, Trương Văn Sen (10) đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cần Thơ . 2 trận còn lại Long An hòa Tiền Giang 0-0 còn chủ nhà Bình Phước thua An Giang 0-1 do bàn đá phản của hậu vệ Nguyễn Thành Tài (3).

Đặng Văn Dương (11) ghi bàn cho Đồng Tháp Khả Hòa

Tại bảng D này, Long An và Cần Thơ tiếp tục cùng dẫn đầu với 7 điểm kế đến là Đồng Tháp 6 điểm xếp hạng ba, Tiền Giang 5 điểm đứng thứ tư, Bình Phước 4 điểm xếp hạng năm, An Giang có 3 điểm đầu tiên nhưng vẫn tạm xếp chót bảng.