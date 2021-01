Vòng loại U.19: Đàn em Công Phượng tìm lại hy vọng, HLV Troussier khen 'tiểu Văn Toàn’

Sau lượt đi bị tuột lại do bất ngờ thua Kon Tum và bị Huế cầm chân, tình cảnh của đội Học viện NutiFood vô cùng khó. Sỡ hữu nhiều cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật tốt như Phan Hồ Khải, Nguyễn Nhật Minh, Dương Quang Trung Hiếu, Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Đăng Tuấn Tài và nhất là mũi nhọn Nguyễn Quốc Việt, được thầy Giôm dẫn dắt và luôn thể hiện lối đá tấn công đẹp mắt như lớp đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, nhưng đội bóng đầy tiềm năng này chơi thiếu ổn định. Một phần do mặt sân Kon Tum còn hơi cứng rất khó để phát huy lối đá ban bật nhỏ, nhưng phần khác sự thiếu vắng vài trụ cột do chấn thương khiến mắt xích trong cách chơi thiếu đi sự liền lạc. Đáng tiếc nhất chính là sự thiếu vắng Nguyễn Thái Quốc Cường, cầu thủ được xem là em họ của Công Phượng do chấn thương nên tuyến giữa thiếu đi một bệ phóng.

Trước một Đà Nẵng đầy quyết tâm do HLV Huỳnh Quốc Anh dẫn dắt, học viện NutiFood khởi đầu trận đấu cũng rất khó đá khi đối thủ chơi áp sát, liên tục gây áp lực. Hơn nữa tâm lý của vài vị trí trong đội cũng chưa tốt khi có sự chứng kiến của phù thủy trắng Phlippie Troussier trên sân. Ông Troussier có mặt để tuyển quân U.19 nhằm chuẩn bi cho đợt tập trung nhân vòng chung kết U.19 vào tháng 3 tới. Chính vì thấy sự tập trung của đội chưa tốt nên rất nhiều lần thầy Giôm đã phải hò hét bên ngoài, lên dây cót tinh thần để các cầu thủ NutiFood chơi ổn định cái đầu hơn.

Có lẽ nhờ sự truyền lửa mạnh mẽ này cùng với những điều chỉnh hợp lý trong hiệp 2 nên đến phút 68, Nguyễn Quốc Việt, số 9 người được xem là ‘tiểu Văn Toàn’ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp học viện NutiFood thắng 1-0 giành 3 điểm một cách thuyết phục nhưng cũng đầy khó nhọc. Ngay sau trận, ông Troussier đã dành nhiều thời gian nói chuyện với HLV Guillame Graechen và khen ngợi Quốc Việt. Chân sút của học viện NutiFood với lối đá xông xáo, bước chạy nhanh nhẹn, đón điểm rơi rất hợp lý và tinh quái trong vòng 16m 50 chắc chắn sẽ nằm trong bản danh sách tuyển U.19 Việt Nam sẽ triệu tập của ông thầy người Pháp.

Pha tranh chấp giữa 2 đội Học viện NutiFoofd và Đà Nẵng Quang Vinh

Nguyễn Quốc Việt, tiều Văn Toàn mới của Học viện NutiFood Quang Vinh

HLV Troussier (phải) trao đổi với HLV Gulliame Graechen Quang Vinh

Học viện NutiFood thắng nhưng áp lực dành cho họ vẫn sẽ rất lớn khi chủ nhà Kon Tum có chiến thắng thứ 3 tại vòng loại khi quật ngã đối thủ nặng ký SLNA 1-0. Đội bóng xứ Nghệ do đã chạm vào ngưỡng an toàn dự VCK nên đã cất hấu hết chủ lực như Xuân Tiến, Văn Bách, Văn Cường, Cái Văn Quỳ, Đào Ngọc Tú..và đưa rất nhiều dự bị vào thi đấu. Chình nhờ vậy mà Kon Tum đã chơi lấn lướt để có bàn duy nhất do Phan Duy Hào (10) ghi.

Có thể thấy SLNA tính toán chiến thuật ‘ một mũi tên trúng 2 đích’, một mặt giữ đội hình chính dồn sức cho trận tới đây đá với học viện NutiFood mà nếu thắng họ sẽ trở thành đội đầu tiên bảng B chính thức dự VCK, nhưng mặt khác là mượn Kon Tum chận đường giành vé thứ 2 trong bảng của đối thủ cứng cựa Học viện NutiFood, đội từng vào chung kết U.17 năm rồi với đội bóng xứ Nghệ

Xếp hạng bảng B như sau: 1/ SLNA 15 điểm, 2/ Kon Tum: 10 điểm, 3/ Học viện NutiFood: 7 điểm, 4/ Đà Nẵng: 6 điểm, 5/ Thừa thiên Huế: 2 điểm.

Trận Kon Tum (giữa) thắng SLNA Quang Vinh

Tại bảng A, đương kim vô địch PVF gần như đặt chân vào VCK khi thắng Thanh Hóa 2-0 do 2 cầu thủ từng vô địch U.19 năm rồi là Nguyễn Đức Phú và Nguyễn Xuân Bắc ghi. PVF đã bỏ xa các đối thủ trong bảng khi Hà Nội và Viettel cầm chân nhau với tỉ số 0-0.Trận còn lại, Nam Định thắng ngược Công an Nhân dân 3-1 do Đỗ Xuân Đức, Lưu Công Nhật Hào và Đoàn Văn Thế ghi. Trước đó Công an Nhân dân ghi bàn dẫn trước từ phút thứ 4 do Đinh Công Đỉnh ghi. Ở bảng này cuộc tranh giành vé thứ 2 trong bảng ưu thế thuộc về Hà Nội, trong khi chủ nhà Viettel chỉ còn mong giữ chắc ngôi thứ 3 với điểm và hiệu số cao nhằm hy vọng giành suất cho đội xếp thứ 3 có chỉ số phụ tốt nhất.

Xếp hạng bảng A: 1/ PVF: 19 điểm, 2/ Hà Nội: 14 điểm, 3/ Viettel: 11 điểm 4/Thanh Hóa: 8 điểm, 5/ Nam Định: 7 điểm, 6/ CAND: 0 điểm.

PVF đưa áp phích mừng chiến thắng trước Thanh Hóa với chân dung 2 cầu thủ ghi bàn Đức Phú và Xuân Bắc PVF

Không có bất ngờ ở bảng C khi HAGL và Quảng Nam chia điểm bằng tỉ số hòa 1-1.Dụng Khánh Duy ghi bàn dẫn trước cho đội bóng phố Núi và đến phút 90+2 tận dụng sự mất tập trung của đội chủ sân Hàm Rồng, đội trưởng Huỳnh Lê Lộc gỡ hòa cho Quảng Nam. 2 trận còn lại Phú Yên thua Bình Định 0-1 do Phan Ngọc Tín ghi và Đăk Lăk thắng TP.HCM 1-0 nhờ bàn duy nhất của Nguyễn Quốc Hào.

Xếp hạng bảng C: 1/ Quảng Nam 17 điểm, 2/ HAGL: 15 điểm, 3/ Bình Định: 10 điểm, 4/ Đăk Lăk 10 điểm, 5/ Phú Yên: 7 điểm, 6/TP.HCM: 0 điểm.

Trận HAGL hòa Quảng Nam 1-1 Minh Trần

Trên sân Bình Phước, Đồng Tháp tiếp tục gia tăng cách biệt khi thắng Tiền Giang 1-0 do Võ Công Minh ghi. Long An và An Giang hòa 1-1. Bùi Vĩ Hào ghi cho An Giang và Nguyễn Quốc Trung gỡ hòa cho An Giang. Chủ nhà Bình Phước sống lại hy vọng giành vé dự VCK khi quật ngã Cần Thơ 1-0 với bàn duy nhất do Phạm Thanh Thuận ghi

Xếp hạng bảng E: 1/ Đồng Tháp: 15 điểm, 2/ Bình Phước: 10 điểm, 3/ Long An: 9 điểm, 4/ Cần Thơ: 8 điểm, 5/ Tiền Giang: 8 điểm, 6/ An Giang: 7 điểm.

Chiều 26.1 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 7 bảng D giữa Đồng Nai gặp Sài Gòn và Khánh Hòa gặp Bến Tre