Vòng loại U.19: Lộ diện các đội bóng sớm đặt chân lọt vào vòng chung kết

Tại bảng A, Viettel từng vấp ngã 0-1 trước Thanh Hóa ở lượt đi. Bài học đó thầy trò HLV Nguyễn Minh Tiến đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng, tránh lập lại ở lượt về, nhất là khi đối thủ đá phản công và áp sát gây áp lực rất khó chịu. Nhờ vậy, chủ nhà đã không mắc sai lầm khi chơi tập trung từ đầu đến cuối, chắt chiu từng cơ hội và đã ghi 2 bàn do Khuất Văn Khang và Đỗ Văn Chí ghi.

Viettel thắng nhưng 2 đối thủ mạnh còn lại trong bảng là PVF và Hà Nội cũng kiên quyết giữ vững khoảng cách an toàn với chủ nhà. PVF thắng Công an nhân dân 2-0 do Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Hải Nam ghi, còn đội bóng thủ đô cũng hạ Nam Định 2-0 do Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Cao Cường ghi

Xếp hạng bảng A: 1/ PVF: 16 điểm, 2/ Hà Nội: 13 điểm, 3/ Viettel: 10 điểm 4/Thanh Hóa: 8 điểm, 5/ Nam Định: 4 điểm, 6/ CAND: 0 điểm.

Tại bảng B, Sông Lam Nghệ An xem như đặt chân vào vòng chung kết sớm khi tiếp tục thắng Đà Nẵng 1-0 với bàn thắng duy nhất ở phút 90 do cầu thủ vừa tham dự vòng chung kết U.21 quốc gia ở Nha Trang Đinh Xuân Tiến ghi. Khoảng cách hiện nay giữa đội bóng xứ Nghệ với đối thủ xếp sau đến 8 điểm đủ đảm bảo cho thầy trò HLV Phạm Bùi Minh sớm ăn Tết vui vẻ.

Trong khi đó chủ nhà Kon Tum lại gây tiếp bất ngờ khi thắng Thừa Thiên Huế 2-1 nhờ cú đúp của Phan Duy Hào. Đây là chiến thắng thứ 2 của Kon Tum, đưa họ qua mặt 2 đối thủ nặng ký trong bảng là Đà Nẵng và Học viện NutiFood, mở ra cơ hội để họ tranh vé dự vòng chung kết. Huế chỉ còn chơi 10 người từ phút 78 khi Nguyễn Đình Đới bị thẻ đỏ và chỉ rút ngắn cách biệt 1-2 do Nguyễn Thanh Phương ghi ở phút cuối

Xếp hạng bảng B như sau: 1/ SLNA 15 điểm, 2/ Kon Tum: 7 điểm, 3/ Đà Nẵng: 6 điểm, 4/ Học viện NutiFood: 4 điểm, 5/ Thừa thiên Huế: 2 điểm.

Trên sân Hàm Rồng, cả Quảng Nam lẫn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 2 đội dẫn đầu sau lượt đi ở bảng C lại tiếp tục gia tăng khoảng cách. Quảng Nam đè bẹp TP.HCM đến 4-0 do Nguyễn Hữu Hưng (27) lập hat-trick, bàn còn lại do hậu vệ Nguyễn Minh Giàu của TP.HCM đá phản. Còn HAGL ghi bàn duy nhất vào lưới Bình Định (1-0) do Phạm Ngô Minh Quang thực hiện. Trận còn lại trong bảng giữa Phú Yên và Đăk Lăk hòa 1-1. Phạm Tấn Huy ghi bàn dẫn trước cho Phú Yên và Trần Đức Long gỡ hòa cho Đăk Lăk

Xếp hạng bảng C: 1/ Quảng Nam 16 điểm, 2/ HAGL: 14 điểm, 3/ Bình Định: 7 điểm, 4/ Phú Yên: 7 điểm, 5/ Đăk Lăk 7 điểm, 6/TP.HCM: 0 điểm.

Ở bảng E trên sân Bình Phước, chủ nhà dù hưng phấn sau khi thắng Long An 2-1 trong hiệp 2 trận đấu hoãn vì sự cố sập nguồn điện cuối lượt đi đã không thể tạo ra bất ngờ tiếp trước Đồng Tháp, đội mà họ đã cầm chân 0-0 ở ngày mở màn giải. Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Trần Long Hải (7) giúp đội bóng xứ sen hồng thêm 3 điểm cũng cố vững vàng ngôi đầu bảng. Trận này có 9 thẻ vàng , trong đó 6 dành cho Bình Phước.

Một kết quả thú vị khi Tiền Giang đội từng thắng An Giang 2-0 ở lượt đi đã để thua ngược đến 1-6 ở trận mở đầu lượt về. Thế trận giằng co khoảng 65 phút khi Phan Thiên Bảo ghi bàn rút ngắn 1-2 sau khi An Giang dẫn trước 2-0. Thế nhưng chỉ trong 17 phút cuối, Tiền Giang bất ngờ sụp đổ khi đánh mất sự tập trung để thua một lèo 4 bàn để thua chung cuộc 1-6. Bùi Vĩ Hào lập hat-trick, Thái Văn Thảo ghi 2 bàn và Lê Ngọc Quân khi bàn còn lại. Trận còn lại Cần Thơ và Long An hòa 0-0

Xếp hạng bảng E: 1/ Đồng Tháp: 12 điểm, 2/ Long An: 8 điểm, 3/ Cần Thơ: 8 điểm, 4/ Tiền Giang: 8 điểm, 5/ Bình Phước: 7 điểm, 6/ An Giang: 6 điểm.

Chiều 24.1 sẽ diễn ra 2 trận bảng D trên sân Nha Trang (do ngày 23.1 trùng với việc tổ chức trận Bình Định- Sài Gòn FC ở V-League nên vòng loại U.19 lùi lại 1 ngày). Then chốt có tính chất quyết định ngôi đầu bảng là trận đấu giữa Bình Dương (10 điểm) và Khánh Hòa (7 điểm). Đội nào thắng trận này có nhiều hy vọng lọt vào VCK