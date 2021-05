Vòng loại World Cup 2022: Các đối thủ tranh vé với tuyển Việt Nam 'méo mặt'

Mới nhất, CĐV Thái Lan vừa đón nhận tin dữ khi đợt tập luyện của đội nhà tại Bangkok buộc phải tạm dừng hôm 8.5 sau khi 2 cầu thủ và 4 nhân viên của đội tuyển nhiễm Covid-19. Điều này khiến tất cả cầu thủ tuyển Thái Lan đều bị cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả âm tính trong lần kiểm tra sàng lọc tiếp theo. Trước đó, các cầu thủ và quan chức của tuyển Thái Lan đều đã được tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Theo báo giới Thái Lan, việc gián đoạn lần này gây nhiều lo ngại do sẽ ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của các tuyển thủ, bởi họ không được thi đấu và tập luyện nhiều vì giải Thai League 1 vừa hạ màn vào tháng trước. Vì vậy, HLV Akira Nishino chỉ còn biết hy vọng tình hình sẽ được cải thiện cho đến khi lên đường sang UAE vào ngày 21.5. Trước đó, Thái Lan đã gặp tổn thất nặng khi chân sút số 1 Teerasil Dangda rút lui do chấn thương, còn hậu vệ Philip Roller và tiền vệ Teeraphol Yoryoei bị loại do vô kỷ luật.

Trong khi đó, HLV Bert van Marwijk vừa lên tiếng lo ngại các tuyển thủ UAE sẽ bị vắt kiệt sức trước khi bước vào 4 trận quyết định ở bảng G. Tờ Al-Ittihad cho hay với kế hoạch tập trung dự kiến vào ngày 15.5, ban huấn luyện đội bóng Tây Á đang hết sức lo lắng khi các cầu thủ có quá ít ngày nghỉ và bị phân tán lực lượng do cấn lịch một số trận. Theo đó, giải hàng đầu UAE kết thúc ngày 11.5, các cầu thủ chỉ có 4 ngày nghỉ trước khi lên tuyển. Ông Marwijk cũng buộc phải đưa ra 3 chương trình tập luyện khác nhau do 8 cầu thủ của các CLB Shabab Al Ahli, Al Nasr và Al Wahda sẽ còn đá trận chung kết President’s Cup và Arabian Gulf League ngày 16.5. LĐBĐ UAE phải đưa tất cả những cái tên dự phòng vào đợt tập trung, theo dõi sát sao, đánh giá kỹ thuật, thể lực, trước khi ông Marwijk chốt danh sách 24 cầu thủ. UAE dự kiến đá giao hữu với Jordan vào ngày 24.5.

Ở diễn biến khác, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết các tuyển thủ nước này sẽ hoàn thành 2 đợt tiêm vắc xin Covid-19 vào ngày 10.5. Tuy nhiên, FAM lại đau đầu trong việc sắp xếp cho các tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài được tiêm vắc xin gồm: Luqman Hakim (CLB KV Kortrijk của Bỉ), ngôi sao nhập tịch Liridon Krasniqi (Newcastle Jets, Úc) và Junior Eldstal (Chonburi, Thái Lan). Theo báo giới Malaysia, đội quân của HLV Cheng Hoe cũng đang đối mặt với khó khăn để tổ chức đợt tập luyện ngắn (dự kiến từ ngày 16.5) do chính phủ tiếp tục áp đặt các giao thức nghiêm ngặt chống Covid-19. Theo kế hoạch, tuyển Malaysia sẽ sang UAE ngày 20.5, đá giao hữu với Kuwait (23.5) và Bahrain (28.5).