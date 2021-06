World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam sẽ có ‘đôi cánh’ mới ở trận đấu với Indonesia?

Nguyên nhân là do Trọng Hoàng bị treo giò và không thể ra sân. Trong khi Văn Hậu dù đã bình phục chấn thương và đã ra sân trong các trận đấu tập gần đây với đội tuyển U.22 Việt Nam cũng như trong trận đấu giao hữu với Jordan nhưng vẫn còn dè dặt và chưa lấy lại được phong độ trước đó. Ở buổi tập sáng nay, Văn Hậu phải tập phục hồi riêng cùng bác sỹ Choi do bị mỏi cơ sau trận giao hữu với Jordan. Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ cất Văn Hậu trên băng ghế dự bị ở trận gặp Indonesia và cùng lắm chỉ tung anh vào sân trong hiệp 2 để ‘làm nóng’ trước 2 trận đấu quyết định gặp Malaysia và UAE sau đó. Chính vì thế rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến ‘đôi cánh’ mới của đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài sắp tới với đội bóng xứ vạn đảo.

Hành lang cánh phải: Văn Thanh hay Tấn Tài?

Văn Thanh sẽ là chọn lựa số 1 bên hành lang phải? Ngọc Linh

Hồ tấn Tài (trái) tranh bóng cùng Đức Chinh Ngọc Linh

Ở bên cánh phải, thầy Park sẽ phải chọn Vũ Văn Thanh hoặc Hồ Tấn Tài – những cầu thủ có sở trường chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, để thay thế cho Nguyễn Trọng Hoàng. Cả Văn Thanh và Tấn Tài đều đang thể hiện phong độ khá thuyết phục ở mùa giải năm nay trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định. Xét về kinh nghiệm quốc tế, Văn Thanh nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên Tấn Tài lại có khả năng phòng ngự tốt hơn. Để ai trên băng ghế dự bị cũng đều có phần…phí phạm lúc này. Bởi cả hai đều xứng đáng có một vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Với việc Văn Thanh có thể chơi được ở cả hai cánh, không loại trừ khả năng HLV Park Hang-seo sẽ trao vị trí hậu vệ cánh phải cho Tấn Tài và đẩy Văn Thanh sang cánh trái.

Hành lang cánh trái: Hồng Duy hay Văn Xuân?

Nếu để Văn Hậu trên ghế dự bị, trong tay HLV Park Hang-seo còn lại 2 hậu vệ cánh trái điển hình là Nguyễn Phong Hồng Duy và Lê Văn Xuân. Nếu đặt lên bàn cân, Hồng Duy trội hơn so với Văn Xuân. Hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai từng đá chính trong chuyến làm khách trên sân Thái Lan và 2 lần vào sân thay người trong các trận đấu trước đó tại vòng loại World Cup

Hồng Duy (phải) tập cùng Tiến Linh, Công Phượng Ngọc Linh

Lê Văn Xuân Minh Hoàng

Trong khi đó, Văn Xuân chỉ là 1 tân binh mới lần đầu được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu lớn. Tuy nhiên nếu trao cánh trái cho Hồng Duy, đội tuyển Việt Nam sẽ dễ bị đối thủ khai thác ở cánh này. Vì thế thầy Park có thể cân nhắc đẩy Văn Thanh sang cánh này hoặc tin tưởng vào hậu vệ trẻ Văn Xuân - người đang đá rất lên chân trong thời gian gần đây.

Hãy cùng chờ xem thầy Park sẽ ‘trình làng’ đôi cánh nào trong trận đấu sắp tới với đội tuyển Indonesia.