Xấu xí trong văn hóa ứng xử của bóng đá Việt Nam

HLV Hứa Hiền Vinh sẽ bị truất quyền chỉ đạo không dưới 5 trận ? Hình ảnh phản cảm của HLV Hứa Hiền Vinh trong trận Phố Hiến - An Giang Ảnh: cắt từ clip Hôm nay 9.7, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) sẽ họp để đưa ra hướng xử lý với HLV Hứa Hiền Vinh vì đã có hành vi không đúng mực đối với cầu thủ Võ Văn Huy (An Giang). Theo quan điểm của ông Vũ Xuân Thành, Trưởng ban Kỷ luật VFF, HLV Hứa Hiền Vinh đã giận quá mà không kiểm soát được hành vi. “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tập thể có liên quan. Dù gì mình làm thầy, mà xông vào có ý bóp cổ cầu thủ đội khách, rồi cầu thủ đội Phố Hiến thấy thế cũng xông vào bắt chước thầy để có hành động đe dọa đội bạn, tất cả đều sai. Mức độ thế nào, án phạt ra sao, Ban sẽ cân nhắc kỹ”. Được biết theo quy định kỷ luật của VFF (điều 39) nếu có hành vi cố tình xâm phạm thân thể, nhẹ nhất là phạt tiền 15 - 25 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 - 5 trận. Nhưng ở mục 2 nếu là vi phạm đối với quan chức (dĩ nhiên HLV là quan chức) thì sẽ phạt từ 25 - 35 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 5 - 8 trận. Chiếu theo quy định này thì HLV Hứa Hiền Vinh rất khó thoát khỏi án kỷ luật cấm chỉ đạo dưới 5 trận đấu. N.D - T.K