Xem tuyển nữ Việt Nam đấu play-off lượt về với Úc trên các kênh nào?

Khá khốn khổ cho giới truyền thông trong nước và người hâm mộ Việt Nam khi vào tháng 2 vừa qua bị “đói sóng” những trận đấu nói trên tuyển nữ Việt Nam. Cũng may còn có kênh phát trên Youtube của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc nên khán giả Việt Nam còn được xem trận nữ Việt Nam thắng Myanmar và sau đó thua Hàn Quốc ở vòng loại thứ 3 Olympic trên mạng.

Rồi đến lượt đi vòng play-off Olympic gặp chủ nhà Úc, những ai quan tâm đến trận đấu này lại một phen nháo nhào, đi tìm các nguồn từ chính thống cho đến không chính thống. Và dĩ nhiên khi không một đơn vị truyền thông nào trong nước mua bản quyền thì chả có đài nào phát sóng cả. Xem qua kênh “lậu” là cách nhiều người bất đắc dĩ phải chọn lựa.

Đối thủ của Việt Nam rất mạnh Vy Khánh

Thật may khi ở lượt về play-off giữa Việt Nam và Úc (vào 18 giờ 30 ngày 11.3 trên sân Cẩm Phả - Quảng Ninh), đã có đơn vị xúc tiến mua bản quyền phát sóng từ Ban tổ chức Olympic. Next Media đã chọn những đối tác sau làm kênh phát sóng trận đấu này. Gồm VTC3, VTVCab 16, Bóng đá TV, VOV2. Next Media cũng bắn vệ tinh để trận đấu có thể phát sóng tại Úc trên kênh FOX SPORTS. Ngoài ra trận đấu sẽ được livestream trên Youtube và Fanpage Next Sports, Youtube VFF.

Cánh cửa đi Olympic 2020 của đội nữ Việt Nam gần như không còn nhưng khán giả vẫn muốn được chứng kiến màn đối đầu của các cô gái vàng Việt Nam với đội tuyển nữ xếp thứ 7 thế giới . Trước trận đấu, tại cuộc họp báo ngày 10.3, HLV Mai Đức Chung phát biểu: “Úc là một thách thức quá lớn với tuyển nữ Việt Nam . Tuy nhiên nhìn vào lịch sử đối đầu của hai đội, tuyển nữ Việ Nam đã cải thiện không chỉ về lối chơi mà còn tỷ số. VN đã từng thua Úc 0-8, 0-9, 0-11 nhưng ở trận lượt đi play-off Olympic 2020, chúng tôi thất bại 0-5. Ở lượt về, nữ VN sẽ cố gắng ghi được bàn thắng, tránh thẻ phạt và nhất là tránh bị chấn thương. Tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vào sân để cọ xát như Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Đinh Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Vạn…Đây là những trụ cột của đội nữ VN tại SEA Games 31 năm 2021”.

HLV Mai Đức Chung muốn học trò ghi được bàn thắng vào lưới tuyển Úc Vy Khánh