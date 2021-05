Nhận định AS Roma vs M.U (2 giờ sáng 7.5): Chủ nhà chờ phép màu

AS Roma lọt vào vòng loại trực tiếp của Europa League với ngôi đầu bảng A trước khi vượt qua Braga và Shakhtar Donetsk ở hai giai đoạn đầu trước khi bị Ajax làm khó ở tứ kết. Phong độ đáng lo ngại gần đây của đội bóng biệt danh "Giallorossi" lên đỉnh điếm sau trận thua bạc nhược 2-6 trước M.U ở trận bán kết lượt đi. Đáng nói hơn, đoàn quân của HLV Paulo Fonseca dẫn trước 2-1 khi hiệp một kết thúc nhưng đã để "bộ tứ siêu đẳng" của đội chủ nhà ghi liên tục 4 bàn và kết thúc trận đấu trong tủi hổ.

Sau trận thua bạc nhược đó, AS Roma tiếp tục đà tuộc dốc khi để thua Sampdoria 0-2 ở Serie A vòng đấu cuối tuần qua và mất luôn cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau khi kém top 6 đến 9 điểm trong khi Lazio vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Với 4 vòng đấu còn lại, Roma xem như đã chấm dứt hy vọng bước ra châu Âu một lần nữa và giờ đây, khi chiếc cúp vô địch Europa League cũng gần như tuột khỏi tầm tay, họ chỉ còn cầu mong phép màu xảy ra ở sân nhà Olimpico mà thôi.

Trong khi đó, M.U được nghỉ xả hơi vì trận tâm điểm với Liverpool cuối tuần qua bị hoãn do CĐV quậy ở sân Old Trafford. Cho dù không như thế, với ưu thế từ lượt đi, thật khó để AS Roma giật tấm vé chung kết từ tay Quỷ đỏ.