Nhận định Burnley vs Liverpool (2g15 ngày 20.5): Quyền tự quyết của thầy trò Klopp

Đội chủ nhà đã phải chịu đựng quá nhiều những lo lắng trong mùa giải này. Burnley đứng trước viễn cảnh rớt hạng trong một khoảng thời gian trước khi tìm được đường sống chỉ mới đây thôi, như cách họ vẫn thường làm dưới thời HLV Sean Dyche. Phải nói rằng, Burnley ra nông nổi này do không còn chơi phòng ngự chặt chẽ như trước đây, điều này khiến các đối thủ thường xuyên lấy điểm của họ, ít nhất là 26 lần trong mùa này.

Trận đấu lượt đi diễn ra tại Anfield vào tháng 1.2021 chứng kiến Burnley giành chiến thắng sốc 1-0, tạo ra một chuỗi 6 trận thua khủng khiếp tại Anfield cho Liverpool.

Cho dù thất bại ở lượt đi nhưng Liverpool vẫn ở một đẳng cấp rất khác so với Burnley. Đội bóng của HLV Klopp chỉ kém may mắn trong khâu dứt điểm của mình mà phong độ sa sút của Sadio Mane là một ví dụ điển hình. Nhưng các nhà ĐKVĐ vẫn đang rất may mắn khi mọi thứ dường như tạo hết điều kiện cho họ trở lại top 4. Từ cú đánh đầu ở phút bù giờ của thủ môn Allison trong trận thắng West Brom cho đến thất bại của Leicester City trước Chelsea vào rạng sáng nay, tất cả đều ủng hộ Liverpool và giờ họ chỉ cần giành 2 chiến thắng còn lại của mùa giải là tự quyết định số phận của mình.